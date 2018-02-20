Авторские методики тюменских хирургов применяют в других регионах

фото Курганская областная больница

Авторскую методику по грыжесечению послеоперационных вентральных грыж специалист Тюменской областной клинической больницы №1 Бахром Хашимов представил хирургам Курганской областной клинической больницы.

Методика разработана специально для улучшения результатов хирургического лечения таких грыж и профилактики послеоперационных осложнений. Во время операции используется даже авторский шов. Методику отличает меньшая травматичность, пациент более комфортно проходит реабилитацию, существенно снижен риск возникновения рецидива.

Хирурги ОКБ №1 считаются ведущими в Уральском федеральном округе. Врачи не просто применяют мировые новейшие технологии, они сами являются авторами инновационных методик. А еще выступают экспертами и проводят мастер-классы для хирургов в других областях и регионах. Добавим, грыжа является достаточно опасным и при этом распространенным заболеванием. Хирурги в Тюмени выполнили более 100 операций по авторской методике Бахрома Хашимова и привлекли коллег из соседней области.

Отметим, безопасных грыж не бывает. Это всегда грозит рядом осложнений. Наиболее опасным из них является ущемление органов, которое может привести к некрозу ткани. Если при этом ущемленным оказался жизненно важный орган, то отсчет времени идет уже на минуты, а вся ситуация перерастает в вопрос жизни и смерти. Специалисты ОКБ № 1 рекомендуют оперативно реагировать на любые нехарактерные изменения в теле и регулярно посещать лечащего врача с целью профилактики различных заболеваний. Ведь ранняя диагностика – залог эффективного лечения, сообщает пресс-служба ОКБ № 1.