Выборы в студсовет стартовали в Тюменской области

Выборы в студсовет Тюменской области. Фото ИА "Тюменская линия"

Вступить в предвыборную гонку и стать лидером студенческого совета региона может каждый учащийся ссуза и вуза Тюменской области до 25 лет, заявили организаторы выборов в студсовет.

Выборы в студсовет пройдут впервые: до этого ссузы и вузы направляли делегатов, которых выбирали самостоятельно. Инициатором создания кардинально нового формата работы самоуправления студенчества стал департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Как рассказала заместитель директора департамента, куратор проекта Ирина Широкова, нововведение поддержал губернатор региона Владимир Якушев. По словам Ирины Широковой, часто именно в студенчестве рождается то новое, пробивное и актуальное, что позволяет оторваться от штампованных решений и предосудительности.

"Технологии шагают вперед. Потому мы решили сделать этапы голосования более массовыми, чтобы кандидаты почувствовали на себе реальную ответственность за ребят, которые за них проголосуют. Мы ищем молодых лидеров, готовых творить дела, с их командой, группой поддержки", - сказала Ирина Широкова.

Благодаря системе голосования на сайте "Мой портал", принять участие в выборах смогут ребята из Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска и других уголков юга Тюменской области. Квот на вузы или ссузы нет - учебное заведение может выдвинуть сколько угодно претендентов. Организаторы планируют, что в качестве кандидатов выступят 100-150 человек. Зарегистрироваться можно на сайте "Мой портал" до 4 марта. Претенденты на место в студсовете региона на себе почувствуют предвыборную гонку: для них подготовили три отборочных этапа.

Ребят ждет игра на выбывание. Выборы начнутся с тестирования на уровень знаний. Затем кандидат и его команда должны провести публичное мероприятие, которое непременно должно попасть в СМИ. 13 марта кандидатов ждет большая деловая игра с элементами дебатов, на которой претенденты смогут продемонстрировать свои политические, ораторские, коммуникативные способности. После этого сформируется список лидеров, который опубликуют на сайте "Мой портал".

Зачетка даст право выбирать: студенческий электорат составят те студенты, которые создадут аккаунты на "Моем портале". Зарегистрироваться сможет каждый на специальных пунктах избирателей с помощью зачетной книжки, которая докажет, что вы действительно являетесь студентом. Аккредитованные таким образом ребята отдадут свои три голоса за достойных кандидатов с 19 по 21 марта. Итоги подведут к 22 марта, а 25 марта 15 избранников тюменского студенчества торжественно наградят.

Ирина Широкова считает, что на этом начинается самое непростое для лидеров гонки: совместная работа по формированию общей программы для студенчества региона.

На официальном открытии выразил готовность помочь активистам и поделиться с ними опытом недавний сотрудник студсовета, а ныне директор музея "Россия - моя история" Павел Шафорост. Он пошутил, что в свои 26 лет ощущает себя ветераном студенческого самоуправления. По его словам, этот труд помог ему сделать первые шаги в карьере, познакомил со многими друзьями и супругой, научил ориентироваться на результат. Именно это он рекомендовал будущим избранникам тюменского студенчества.

"Вы должны выражать мнение всех, кто за вас проголосует, возглавить студенчество Тюменской области. Если вы будете креативными, будете ориентированы на результат, поверьте, в Тюменской области созданы все условия, чтобы вы смогли реализоваться и оставить свой вклад в развитие студенчества", - сказал он.

Первым кандидатом, вступившим в предвыборную гонку, стал студент второго курса ТИУ Аршавир Овеян. Молодой человек является председателем объединенного совета обучающихся ТИУ. В первый же день агитационной кампании Аршавир Овеян вместе со своей командой презентовал свою предвыборную программу: ребята планируют создать школу тьюторов, которая поможет первокурсникам сориентироваться с первых минут пребывания в учебном заведении.

Лина Орлова