Двухметровый студенческий билет стал символом выборов в студсовет

Выборы в студсовет Тюменской области. Фото ИА "Тюменская линия"

Двухметровый студенческий билет стал символом первых выборов в студенческий совет Тюменской области. Выборы пройдут с 19 по 21 марта.

Новый арт-объект – студенческий билет высотой более 180 см - установили в здании института социально-гуманитарных наук ТюмГУ (Ленина, 23). На нем электорат вузов и ссузов юга Тюменской области сможет узнать об этапах предвыборной гонки кандидатов в студсовет.

"Студенты станут участниками предвыборной гонки, а зачетная книжка даст право отдать свой голос за претендентов. Мы ищем молодых ребят, которые готовы и хотят что-то изменить", - подчеркнула куратор проекта, заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

В ближайший месяц билет отправится в путешествие по корпусам тюменских ссузов и вузов: так студенты смогут подробно ознакомиться с информацией о выборах. Аналогичные арт-объекты появятся в образовательных заведениях Ишима и Тобольска. Предстоящей агитационной кампании выбрали единый хэштег в Сети - #Студсовет72.

В выборах в студсовет могут принять участие действующие студенты не старше 25 лет, обучающиеся на юге региона. Каждому из них предстоит разработать собственную программу по развитию молодежной политики региона, организовать публичные мероприятия, принять участие в деловой игре, дебатах и пройти тест на общий уровень знаний. Победителей определит онлайн-голосование студенческого сообщества, по результатам которого 15 кандидатов войдут в совет.

Организаторы ожидают, что к проекту присоединится 100-150 активных и целеустремленных студентов. Итоги выборов подведут 25 марта. В этот день организаторы огласят состав студсовета, а также наградят каждого его участника.

Как отметила Ирина Широкова, проект поддержал глава региона Владимир Якушев, который лично заслушает презентации кандидатов в студсовет: "Губернатор готов поддерживать студенческие проекты и их инициативы, но важно, чтобы эти ребята были легитимны и действительно транслировали мнение молодежи".

Лина Орлова