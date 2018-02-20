up

20.02.2018 вторник

USD 56,3438

EUR 69,9001

В Тюмени -5..-7 С 4 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Двухметровый студенческий билет стал символом выборов в студсовет

15:10 20 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Выборы в студсовет Тюменской области. Фото ИА "Тюменская линия"

Двухметровый студенческий билет стал символом первых выборов в студенческий совет Тюменской области. Выборы пройдут с 19 по 21 марта.

Новый арт-объект – студенческий билет высотой более 180 см - установили в здании института социально-гуманитарных наук ТюмГУ (Ленина, 23). На нем электорат вузов и ссузов юга Тюменской области сможет узнать об этапах предвыборной гонки кандидатов в студсовет.

"Студенты станут участниками предвыборной гонки, а зачетная книжка даст право отдать свой голос за претендентов. Мы ищем молодых ребят, которые готовы и хотят что-то изменить", - подчеркнула куратор проекта, заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

В ближайший месяц билет отправится в путешествие по корпусам тюменских ссузов и вузов: так студенты смогут подробно ознакомиться с информацией о выборах. Аналогичные арт-объекты появятся в образовательных заведениях Ишима и Тобольска. Предстоящей агитационной кампании выбрали единый хэштег в Сети - #Студсовет72.

В выборах в студсовет могут принять участие действующие студенты не старше 25 лет, обучающиеся на юге региона. Каждому из них предстоит разработать собственную программу по развитию молодежной политики региона, организовать публичные мероприятия, принять участие в деловой игре, дебатах и пройти тест на общий уровень знаний. Победителей определит онлайн-голосование студенческого сообщества, по результатам которого 15 кандидатов войдут в совет.

Организаторы ожидают, что к проекту присоединится 100-150 активных и целеустремленных студентов. Итоги выборов подведут 25 марта. В этот день организаторы огласят состав студсовета, а также наградят каждого его участника.

Как отметила Ирина Широкова, проект поддержал глава региона Владимир Якушев, который лично заслушает презентации кандидатов в студсовет: "Губернатор готов поддерживать студенческие проекты и их инициативы, но важно, чтобы эти ребята были легитимны и действительно транслировали мнение молодежи".

Лина Орлова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: арт-объект , Владимир Якушев , выборы , Ирина Широкова , студенческий совет , студенчество , ТюмГУ

Последние новости

17:43 Тюменцам предлагают виртуально протестировать трассу "Стального характера"
17:32 Восемь тюменских школьников соревнуются в нейротехнологиях на региональном чемпионате JuniorSkills
17:21 В Нижневартовске женщина выпала из окна перинатального центра
17:10 В регионе определили самые сильные школы
17:00 В Надыме женщина смертельно ранила родственника
16:49 Региональный чемпионат JuniorSkills стартовал в Тюмени Фото
16:38 Тюменская УФАС не выявила нарушений в ценах на бензин
16:27 Роль депутата в публичной политике обсудили участники Дня молодого избирателя Фото
16:16 Тюменские наставники внедряют схему колледж - вуз - работодатель
16:05 Авторские методики тюменских хирургов применяют в других регионах
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

В Тюменской области налоговики войдут в экспертный совет по инвестпроектам

Первая в этом году тюменская семья с тройней получит деньги на квартиру

Владимир Якушев: привлечение инвесторов — сложная, кропотливая работа, а не красивые слова

Политика

Максим Скворцов возглавит Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию

В Тюмени представили принципиально новые подходы к господдержке инвестиционных проектов

В Тюмень прибыли международные наблюдатели из Германии и Великобритании

Экономика

Игорь Веретенников: ценообразование на авиабилеты непрозрачно

"Транснефть-Сибирь" завершила работы по расширению производственного комплекса ТРМЗ

В России создадут банк идей для развития малого и среднего бизнеса

Общество

Восемь тюменских школьников соревнуются в нейротехнологиях на региональном чемпионате JuniorSkills

Региональный чемпионат JuniorSkills стартовал в Тюмени

Тюменская УФАС не выявила нарушений в ценах на бензин

Спорт

Тюменцам предлагают виртуально протестировать трассу "Стального характера"

В регионе определили самые сильные школы

Тюменские студенты возьмут в руки теннисные ракетки

Происшествия

В Нижневартовске женщина выпала из окна перинатального центра

В Надыме женщина смертельно ранила родственника

В Верхней Салде ликвидируют пожар на пилораме
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+