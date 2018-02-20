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Тюменцам предлагают виртуально протестировать трассу "Стального характера"

17:43 20 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Фонда поддержки спорта

Протестировать трассу "Стальной характер. Холод" при помощи VR-технологий смогут более 100 человек в здании 7-го учебного корпуса ТИУ (Мельникайте, 70) 21 февраля в 13 часов.

Организаторы подготовят специальную VR-зону, в которой каждый желающий сможет на время превратиться в экстремала. "Игра "Брось вызов холоду" представляет собой визуализацию трассы, которая ждет всех участников будущего забега. Ее суть заключается в прохождении препятствий, смоделированных в точности по реальным размерам. Участникам предстоит перелазить через бастионы и проходить через траншеи, ощущая себя на месте событий. Уверены, что эта VR-игра понравится всем, кто примет в ней участие", – рассказал куратор проекта "Стальной характер. Холод" Андрей Потапов.  Путь каждого участника будет транслироваться на большом экране. Игровая точка будет находиться в ТИУ до 19 часов. Один сеанс игры занимает от трех до пяти минут.

Напомним, экстремальный забег "Стальной характер" в Тюмени пройдет 10 марта в совершенно новом формате – зимнем. Впервые за всю историю трасса будет проходить на ровной, а не на пересеченной местности: на всех четырех уровнях Тюменской набережной. В общей сложности участникам предстоит преодолеть 15 препятствий, применив свою волю, силу и характер. Регистрация на сайте.   Специально для студентов предусмотрена скидка в 30% на покупку билета участника, сообщает Фонд поддержки спорта. 

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Теги: ТИУ , Тюмень

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