Развитие наставничества в Тюменской области помогает преодолеть дефицит кадров

Фото ИА "Тюменская линия"

Развитие наставничества помогает преодолевать дефицит инженерных и рабочих кадров. Такое мнение высказал авторитетный тюменский эксперт, генеральный директор компании "Югсон-Сервис", доктор технических наук, академик РАЕН, профессор Тюменского индустриального университета Анатолий Киреев.

"Наша производственно-сервисная компания по своей философии - инновационная. Мы занимаемся разработкой и производством нефтепромыслового оборудования и оказанием сервисных услуг. Работаем на этом рынке 24 года, в числе наших партнеров - все ведущие российские нефтегазовые компании", - рассказал Анатолий Киреев, беседуя с обозревателем "Тюменской линии" в кулуарах форума Уральского федерального округа "Наставник".

Наставничество в компании "Югсон-Сервис" существовало и развивалось на протяжении практически всего времени ее существования, отметил генеральный директор. "В начале движение наставников было отчасти стихийным. Но сегодня эта работа приобрела системный характер", - отметил он.

По словам Анатолия Киреева, компании требуются инженеры-конструкторы, инженеры-технологи и рабочие-станочники для работы на обрабатывающих центрах с числовым программным управлением. По этим трем направлениям наставническая работа в компании ведется особенно активно. В качестве наставников выступают самые опытные специалисты.

"Наставник несет моральную ответственность за результаты работы своих подопечных. В то же время у нас существует система материального стимулирования наставничества в форме доплаты в размере пять тысяч рублей в месяц. Наставники к своей работе относятся очень серьезно", - подчеркнул генеральный директор.

На форуме УФО "Наставник" обсуждались перспективы развития наставнического движения. В нем приняли участие более 300 специалистов-практиков и авторитетных экспертов, в том числе - представительная делегация Тюменской области. Четверо тюменцев вошли в число призеров окружного конкурса лучших практик наставничества.

Евгений Бабенко