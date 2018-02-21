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Плановая эвакуация прошла в детском доме Исетского района

16:49 21 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото МЧС по Тюменской области

Более 70 человек эвакуировали в ходе тренировочного занятия в детском доме "Сияние Севера", расположенного в поселке Кировский Исетского района.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области, по легенде учения в результате неосторожного обращения с огнем произошло загорание в одной из комнат проживания детей на первом этаже здания. Согласно инструкции было включено сигнальное оповещение о пожаре, персонал начал эвакуацию людей. Менее минуты работникам потребовалось для вызова помощи - звонок на номер "101". Силами обслуживающего персонала из здания были эвакуированы 72 человека.

фото МЧС по Тюменской области

Детский дом - объект социальной сферы с массовым и круглосуточным пребыванием людей. Основная задача мероприятия – отработка действий персонала учреждения по эвакуации детей при возможном возникновении пожара.

"Занятия на объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей проводятся несколько раз в год для усовершенствования степени готовности обслуживающего персонала к действиям при возможном возникновении пожара и тренировки по отработке действий по эвакуации людей", - рассказал старший инспектор Константин Иванов.

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Теги: Исетский район , учения , эвакуация

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