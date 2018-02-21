Марат Тулебаев: мировые судьи завалены некорректными исками

Депутат тюменской гордумы Марат Тулебаев. Фото ИА "Тюменская линия"

Аппарат мировых судей Тюмени излишне загружен исками от ресурсоснабжающих и управляющих организаций областной столицы. Этот вывод сделали участники круглого стола, который по многочисленным просьбам жителей организовал депутат Тюменской гордумы Марат Тулебаев.

По его словам, разобраться в несовершенствах судопроизводства народного избранника неоднократно просили жители. Взяв вопрос под контроль, депутат получил обратную связь от мировых судей, в аппарат которых иски в адрес должников поступают скопом, и часто необоснованно.

29 мировых судей в областной столице занимаются категорий дел по задолженности за жилищно-коммунальные услуги. На одного судью приходится примерно по 2 тыс. дел. Только мировой суд Ленинского округа Тюмени в 2017 году рассмотрел 64 тыс. 994 дела.

В 2017 год служители закона рассмотрели 29 тыс. 308 заявлений о вынесении судебного приказа только от истца ООО "Тюмень Водоканал". 5 тыс. 721 заявление подали ПАО "СУЭНКО", 17 тыс. 883 заявления подала энергокомпания "Восток", 8 тыс. 82 поступило от управляющих компаний. 3 тыс. 356 – по заявлению ПАО "Сбербанк".

"30% навскидку заявлений некорректных. Около 20% - дважды предъявляемые долги. Получается, что управляющие и ресурсоснабжающие компании не ведут работу с людьми. Или управляющая компания не знает, что надо работать с людьми, что для этого их наняли?", - риторический вопрос Марата Тулебаева повис в воздухе.

Остались без ответа и многочисленные претензии к управляющей компании "Универсал": организация находится на третьем месте в антирейтинге по взысканию среди управляющих компаний. Юристы "Универсала" засыпают участки судов исками, включая в разных заявлениях один период задолженности.

Дублирование претензий судьи назвали превышением прав, от которого страдают потребители: за каждое юридическое действие должник оплачивает отдельную госпошлину. Не раз встречается, что поступают требования от двух управляющих компаний к одному должнику за один и тот же период. Люди встают в зависимость о того, что управляющие компании не могут определиться, кто же все-таки осуществляет свои полномочия.

Представители мирового суда Тюмени пришли на круглый стол с цифрами. В 2009 году за один год судьи выдали 6 тыс. 782 судебных приказов. В 2017 году это количество увеличилось десятикратно - до 64 тыс. 700 приказов. При этом штат мировых судей и их помощников не увеличился: сотрудников осталось столько же, сколько их было в 2009 году.

Начальник отдела делопроизводства Калининского судебного района Тюмени Ольга Исухина считает, что компаниям необходимо тщательнее проверять документы перед предъявлением в суд, поскольку участились случаи принудительного списания средств с банковских счетов должников при уже погашенной задолженности. Она обратила внимание представителей управляющих компаний, что не нужно отмахиваться от задолжавших потребителей, прикрываясь решением мировых судей. Такое отношение к своим клиентам "доводит до ручки" и должников, и судей.

"Нас больше всего возмущает не столько объемы, которые мы обрабатываем ночами и днями. Возмущает, что истцы не проверяют данные: часто у людей-то уже оплачено! Получив судебный акт, они отмахиваются: быстренько направляют либо в службу судебных приставов, либо напрямую в банк, либо к нам. Соответственно должники приходят уже накрученные: "Компания с нами не разговаривает, отправили в суд". И показывают: "Смотрите, оплачено 5 числа, а управляющая обратилась в суд 10 числа". И мы пытаемся объяснить, что имеют право отменить эти судебные приказы. Когда мы задавали вопросы истцу, они говорят, что вероятно ТРИЦ не вовремя переводят средства. А количество дел по этой категории ведь просто огромное", - заверила Ольга Исухина.

Круглый стол по задолженности. Фото ИА "Тюменская линия"

Помощник мирового судьи Ленинского административного округа Тюмени Екатерина Бессонова детально обозначила другие препятствия правосудию со стороны истцов. Зачастую при подаче дела в мировой суд у истцов отсутствуют документы, подтверждающие обоснованность требований: сведений по месту жительства, по месту пребывания, наличие права собственности объекта. Некоторые не удосуживаются приобщить к делу документы, подтверждающие юридическую правоспособность: устав, выписки реестра, на каком основании обращается к мировым судьям.

"Указанные документы предоставляют большинство управляющих компаний, тогда как юридические лица "СУЭНКО", "Восток" считают это нецелесообразным. В связи с отсутствием документов не представляется возможным подготовить соответствующее решение суда", - сказала Екатерина Бессонова.

Очень часто заявление предъявляются к лицам, не имеющим отношение к спорным жилым помещениям. Отследить взаимосвязь между образовавшейся задолженностью и должником не представляется возможности в связи с отсутствием документов.

"Неоднократно мы обращали внимание компаний на необходимость предоставлять документы, однако меры не приняты. К материалам прилагаются только выписки по лицевым счетам, которые формируются этой же компанией", - сказала Екатерина Бессонова.

Поступают в суд обращения с требованиями взыскать задолженность за период, предшествующий оформлению права собственности: то есть человек еще не стал владельцем жилплощади, а у него уже взыскивают задолженность за два-три месяца.

Случается в практике и предъявление требований о взыскании задолженности за не оказываемые услуги. Это факт подтвердил Марат Тулебаев: к нему также обращались горожане, которым ресурсоснабжающая организация выставляла счет за воду, тогда как у тюменца есть собственная скважина. На круглом столе оказался один из таких должников.

Как пояснила коммерческий директор компании "Тюмень Водоканал" Екатерина Шаркова, у ресурсоснабжающей организации нет правовых оснований получать информацию своевременно из Росреестра, УФМС и иных организациях о смене собственников жилья. А если потребитель стал пользоваться колодцем или скважиной, то узнать об этом можно только от него самого. Для оперативной работы она рекомендовала сообщать обновленную информацию в информационно-справочную службу по телефону 540-940.

"Мы выезжаем по звонку, фиксируем наличие колодца и делаем перерасчет. От других источников нам эту информацию не узнать", - заверила она.

Екатерина Бессонова обратила внимание, что зачастую граждане уже предоставляли сведения о том, что им не поставляется тот или иной вид услуг. Соответствующие документы имеются на руках с входящими номерами и подписями сотрудников компаний, которые приняли это заявление. И все же на этих лиц в суды поступают иски.

Часто подаются заявления о солидарном взыскании задолженности при долевом праве собственности, при этом не учитывается п. 6 постановления пленума Верховного суда №62 от 27 декабря 2016 года, в соответствии с которым в отношении каждого из долевых должников подается отдельное исковое заявление о выдаче судебного приказа. Эта ситуация неоднократно повторялась. Мировые судьи не раз высказывали претензию истцам, а заявления возвращались массово.

"Недалекая дата: 26 января из 13 поступивших заявлений на наш участок семь вернули по этой причине", - привела пример Екатерина Бессонова.

Имеются случаи предъявления требований к умершим должникам, либо лицам 1900 годов рождения, а также к лицам, снятым с регистрационного учета до начала образования задолженности. Это свидетельствует о том, что заявитель не уточняет информацию в уполномоченных органах.

Такие компании, как "Восток", "СУЭНКО" и "Тюмень Водоканал", накапливают заявления. В среднем за один раз юристы приносят от 100 до 500 заявлений на один участок. В течение пяти дней судьи должны вынести решение.

"Если учесть, что мировые судьи рассматривают дела не только данной категории, то на аппарат одномоментно ложится колоссальная нагрузка и они работают внеурочно и в выходные дни", - сказала Екатерина Бессонова.

От лица коллег она предложила внести требования к управляющим компаниям: перед подачей дела тщательней проверять данные по каждому конкретному случаю, проверять документы, что предусмотрено ст. 56 ГПК РФ. Помимо часто повторяющихся случаев халатно собранных исковых дел, мировые судьи коллегиально пришли к выводу, что истцам необходимо увеличить сроки взыскания задолженности с трех месяцев до полугода. Предложение внесли в резолюцию круглого стола, подчеркнул Марат Тулебаев.

"Даже если разобраться с теми проблемами, которые выявили мировые судьи относительно управляющих компаний, количество заявлений уменьшилось бы кратно. Лично свою деятельность я начну именно с "Универсала", которые сами не удосужились прийти. Эти вопросы я возьму на контроль и передам данные городской комиссии по ЖКХ. Все ресурсоснабжающие организации, являясь коммерческими предприятиями и действуя в собственных интересах, накладывают нагрузку на судей. А в конечном счете крайним оказывается потребитель", - пообещал народный избранник.

Лина Орлова