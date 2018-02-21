up

21.02.2018 среда

USD 56,5201

EUR 69,8928

В Тюмени -6..-8 С 3 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

"Ростелеком" представил первую рабочую версию Единой биометрической системы

16:45 21 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Банк ВТБ. Фото: VTB.ru

"Ростелеком" представил первую рабочую версию Единой биометрической системы - цифровой платформы, разработанной "Ростелекомом" по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций и Центрального Банка РФ. Первая рабочая версия системы имеет все основные компоненты, позволяющие реализовать базовый функционал по распознаванию личности и готова к интеграции информационными системами банков.

Единая биометрическая система использует для идентификации два параметра - голосовой профиль и фотоизображение, что позволяет значительно увеличить точность распознавания живого человека. В системе используются решения ряда вендоров биометрического оборудования для каждого параметра идентификации. Открытая архитектура платформы позволяет быстро интегрировать решения новых вендоров и использовать оптимальные алгоритмы распознавания.

Защитные механизмы системы предусматривают отказ от идентификации в случае низкого процента совпадения с исходными биометрическими данными, которые хранятся в Единой биометрической системе. Цифровая платформа размещена в облачной защищенной инфраструктуре "Ростелекома", к которой банки получат доступ через специальные каналы связи Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Данные пользователя будут передаваться в Единую биометрическую систему по каналам связи, защищенным с использованием отечественных криптоалгоритмов. Для решения этой задачи "Ростелеком" разрабатывает специальное мобильное приложение со встроенными средствами криптографической защиты информации.

"Ростелеком" начал работу над созданием Единой биометрической системы всего полгода назад.

"Ростелеком начал работу полгода назад, когда были преодолены нормативные ограничения, препятствовавшие развитию биометрии в стране: были приняты поправки в законодательство, позволяющие использовать технологии биометрической идентификации при проведении юридически значимых действий. Параллельно с этим "Ростелеком" выбирал оптимальные программные решения, вендоров оборудования и вел переговоры с банками, которые первыми испытают Единую биометрическую систему и будут принимать биометрические данные пользователей. Результатом этой работы стала первая рабочая версия системы - это именно те технологии, которые будут использоваться для снятия биометрических данных и верификации пользователей в июле 2018 года, когда система будет запущена в коммерческую эксплуатацию", -  комментирует создание первой версии Единой биометрической системы Александр Айвазов, вице-президент по развитию ПАО "Ростелеком".

 "В ВТБ уже сейчас доля продаж через цифровые каналы доходит до 40%. Создание Единой биометрической системы – абсолютно логичный шаг, соответствующий тренду глобальной диджитализации услуг. Ее работа откроет новые возможности для обслуживания клиентов. Разместить депозит, завести накопительный счет, получить кредит, заказать карту, оформить платежи и переводы – большинство банковских продуктов будет доступно без посещения офиса. Уверен, что это будет абсолютно востребовано нашими клиентами", –  отметил Владимир Верхошинский, член правления ВТБ.

Запуск Единой биометрической системы в коммерческую эксплуатацию назначен на 1 июля 2018 г. На сегодняшний день уже более 20 российских банков приступили к тестированию системы. Полный перечень банков, которые будут использовать Единую биометрическую систему с момента ее запуска в середине 2018 года, будет сформирован Центральным банком РФ.

В дальнейшем Единая биометрическая система может применяться в различных отраслях - финансовом секторе, здравоохранении, образовании, ритейле, e-commerce, для получения государственных и муниципальных услуг. Использование Единой биометрической системы сделает доступными целый ряд сервисов и услуг, что повысит качество жизни жителей отдаленных регионов и маломобильных граждан, а также жителей мегаполисов, которые не будут привязаны ко времени работы офисов предоставления услуг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: банк ВТБ , Ростелеком

Последние новости

17:54 22 февраля - события дня
17:43 В Ишиме продолжаются горячие линии для потребителей
17:42 Владимир Якушев: МФЦ значительно упростили получение госуслуг
17:32 Фильм об обороне Ленинграда "Рубеж" выходит в прокат
17:21 Медицинских туристов из Казахстана в Тюмени станет больше
17:10 Тюменцы могут задать вопросы по выборам президента на горячии линии
17:05 Губернатор поздравил тюменских лыжников с очередной олимпийской наградой
17:00 Всероссийская зимняя универсиада стартует в Екатеринбурге
16:49 Плановая эвакуация прошла в детском доме Исетского района Фото
16:45 "Ростелеком" представил первую рабочую версию Единой биометрической системы
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: МФЦ значительно упростили получение госуслуг

Губернатор поздравил тюменских лыжников с очередной олимпийской наградой

Вопросы своевременной выплаты зарплаты находятся на постоянном контроле правительства области

Политика

Фабрика проектов открывает перед тюменскими предпринимателями новые перспективы

Максим Скворцов возглавит Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию

В Тюмени представили принципиально новые подходы к господдержке инвестиционных проектов

Экономика

В Ялуторовском районе техника к полевым работам готова

Названы банки, которые будут выдавать льготную ипотеку

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии

Общество

22 февраля - события дня

В Ишиме продолжаются горячие линии для потребителей

Фильм об обороне Ленинграда "Рубеж" выходит в прокат

Спорт

Всероссийская зимняя универсиада стартует в Екатеринбурге

Теннисистки ТИУ стали обладателями Кубка России

Тюменские лыжники завоевали для России еще одну серебряную медаль на Олимпиаде

Происшествия

Тюменский тракторист купил фальшивое удостоверение в Интернете

В Тюмени похититель пластинок The Beatles отправится в суд

В Тюмени водитель автокрана ответит за смерть пенсионерки в суде
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+