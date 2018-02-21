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Участники тюменского чемпионата JuniorSkills покажут класс в автоматизированном проектировании

18:16 21 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
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Пять команд ребят старше 14 лет соревнуются на региональном чемпионате JuniorSkills Тюменской области в рамках компетенции "Инженерный дизайн CAD". Конкурсное задание представляет собой выполнение проекта, состоящего из 6 модулей. Первый модуль предполагает индивидуальную работу, остальные – командную.

По словам главного эксперта компетенции "Инженерный дизайн CAD", специалиста школы инженерного резерва Тюменского индустриального университета Дмитрия Шкуркина, в ходе выполнения конкурсных заданий ребятам предстоит показать свои знания в нескольких технических, прикладных областях. Участников ждет моделирование деталей (в том числе сварных), создание сборок и выполнение чертежей, создание рабочих эскизов от руки, выполнение измерение физических моделей, создание фотореалистических представлений объекта и симуляций (разнесенных сборок и анимаций).

"В ходе конкурса ребятам выдаются чертежи в формате 2D, выполненные на бумаге, а также некоторые 3D детали. Участники должны прочитать чертежи, понять, что изображено на них, и сделать 3D модель. И наоборот: получив объемную модель того или иного механизма, команды должны изобразить чертеж устройства. Такие умения требуются в любом университете страны на технических специальностях в рамках начертательной геометрии и инженерной графики. И, конечно, демонстрируемые ребятами знания и навыки применяются в работе инженера-конструктора, инженера-технолога и смежных профессиях", - пояснил эксперт.

Напомним, открытый региональный чемпионат JuniorSkills проходит в Тюмени на базе Дворца творчества и спорта "Пионер" с 18 по 22 февраля. Эксперты определят победителей по шести компетенциям: инженерный дизайн cad; мобильная робототехника; прототипирование; нейротехнологии; интернет вещей; агрономия.

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Теги: JuniorSkills , чемпионат , школьники

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