Аист перевыполнил план по тройням в Тюменской области

Аист перевыполнил план по тройням в Тюменской области. Фото ИА "Тюменская линия"

Диму, Лизу и Вику принес аист родителям в Омутинку в 2017 году.

Тройню в загсе Омутинки зарегистрировали впервые в истории района. Всего же в области родились четыре тройни - в Ишиме, Тюмени и Омутинском районе.

Сотрудники регионального загса считают, что появилась тенденция к увеличению двойняшек. В 2017 году в области зарегистрировали 261 двойню: в Тюмени - 174, в Тюменском районе - 14, в Тобольске и районе – 18, в Ишиме и районе – 11, в Заводоуковске – 6.

В 2017 году из 21 тыс. 508 новорожденных 37,2% детей стали в семье первенцами, вторыми детьми в семьях стали 38,4%. 16,6% семей с появлением третьего ребенка стали многодетными. Четвертый ребенок появился у 4,7% родителей, пятым — у 1,8%, шестым – у 0,7%, седьмым — у 0,2%, восьмым — у 0,1%.

В 2017 году в Тюменской области 1 тыс. 449 иностранных граждан зарегистрировали рождение ребенка, или 7% от общего количества рождений, большую часть которых составили, как и в 2016 году, граждане Таджикистана (403), Кыргызстана (230), Азербайджана (210), Казахстана (203), Армении (125), Украины (123), Узбекистана (85).

Лина Орлова