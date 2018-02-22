Роспотребнадзор: символика ЧМ по футболу - зарегистрированный товарный знак FIFA

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Символика чемпионата мира по футболу FIFA 2018 является зарегистрированным товарным знаком FIFA. Об этом напоминает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Реализация товаров с незаконным использованием, воспроизведением товарных знаков является нарушением права потребителя на достоверную информацию о товаре и нарушением прав правообладателя данных товарных знаков. Информация о товарных знаках размещена на сайте официального представителя Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) по адресу.

Продукция, реализуемая с соблюдением права правообладателя, маркируется специальной защитной голограммой и/или знаком официальной лицензионной продукции.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области просит граждан, столкнувшихся с фактами незаконной реализации продукции с использованием символики FIFA, сообщать об этом в управление по адресу: Тюмень, ул. Рижская 45а, либо на адрес электронной почты. При этом управление просит указать адрес и наименование субъекта, который реализует товары с указанными товарными знаками, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тюменской области.