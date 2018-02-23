Роскомнадзор в Интернете удаляет пиратские копии фильма "Селфи"

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Роскомнадзор на основании определения Мосгорсуда принимает меры защиты фильма "Селфи", вышедшего в российский прокат в начале февраля.

В настоящий момент пиратские копии фильма удалены со 152 интернет-ресурсов, ожидается удаление еще с 21. Осуществляется блокировка двух интернет-ресурсов, которые после уведомления Роскомнадзора в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма.

В 2017 году в Роскомнадзор поступило более 1,3 тыс. определений Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах, направленных на защиту авторских и смежных прав в Интернете. Наибольшее количество определений касалось защиты прав на кинематографическую продукцию, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.