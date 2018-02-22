В выходные в Тюмени будут чествовать защитников Родины

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В честь Дня защитника Отечества на сцене Дома культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26) 23 февраля в 14 часов выступят лучшие творческие коллективы: ансамбль русской песни "Перезвоны", студия танца Meret, детская студия народного танца "Сибирята", студия эстрадного вокала "Престиж", цирк-студия "Жар-птица", театральная студия "Экспромт", и др.

Как сообщает департамент культуры администрации Тюмени, мероприятие для участников и ветеранов трудового фронта в Доме культуры "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется в 13 часов.

В Доме культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) в 14 часов пройдет праздничная программа для защитников Отечества. Ведущие мероприятия расскажут историю возникновения праздника, проведут интерактивную викторину, творческие коллективы ДК подарят гостям праздника свои концертные номера.

Молодежный театр "Ангажемент" приготовил для горожан интересные постановки: премьера музыкального спектакля "Рыжий чулок" начнется 23 февраля в 11 часов. В 19 часов – антиутопия в двух действиях "Край". 24 февраля в 11 часов – спектакль "Умная собачка Соня". В 12 часов – спектакль по сказке Ганса Христиана Андерсена "Стойкий оловянный солдатик". В 18 часов – спектакль "Это Тюмень, детка!". 25 февраля в 11 часов – премьера музыкального спектакля "Рыжий чулок". В 14 часов начнется спектакль "Река возвращается" по мотивам романа А. Омельчука. В 18 часов – спектакль-квартирник, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого.

В Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) 23 февраля в 15 часов начнется юбилейный концерт музыканта, исполнителя эстрадной татарской песни Фарахмада Каримова "Мечта сбывается". Гостей ждет встреча с интересной профессионально увлеченной творческой личностью среди музыкантов и исполнителей эстрадной татарской песни в Тюмени и Тюменской области.

24 февраля в 15 часов в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) – трагикомедия по пьесе Александра Гельмана "Скамейка".