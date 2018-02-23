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В Тюмени назвали победителей регионального чемпионата JuniorSkills

21:17 22 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
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Более 110 школьников Тюменской области соревновались по шести компетенциям на региональном чемпионате JuniorSkills, который прошел на территории детского технопарка "Кванториум", структурного подразделения Дворца творчества и спорта "Пионер". Конкурсные состязания длились три дня, победителей наградили 21 февраля.

В компетенции "Прототипирование" в возрастной группе 10-13 лет третье место заняли представители Школы инженерного резерва Тюменского индустриального университета Родион Павлов и Николай Портной. На втором месте – команда Тюменского педагогического колледжа в составе Матвея Доровина и Ильи Даценко. Лидерами также оказались представители педколледжа - Данил Федоров и Егор Замятин.

В этой же компетенции в группе 14-17 лет третью призовую позицию заняли Дмитрий Пащенко и Андрей Коротаев из Центра робототехники и АСУ Тюменской области. На второй позиции расположились воспитанники "Кванториума" Дмитрий Барышев и Анна Кисляк. Победителями стали ребята из команды областной физико-математической школы Владислав Фёдоров и Кирилл Челышев.

В возрастной категории 10-13 лет в компетенции "Интернет вещей" третье место получила команда физико-математической школы, в которой работали Александр Арцер и Алексей Беля. Второе место также заняли ребята из ФМШ – Дмитрий Ситников и Дмитрий Золотарёв. "Золото" досталось воспитанникам ФабЛаба ТюмГУ Максиму Бетехтину и Льву Кошелеву.

В старшей возрастной категории по этой компетенции третье место завоевали Владимир Макаров и Никита Наумов, представляющие ФабЛаб ТюмГУ. Второе место взяла команда РИО-Центр - Артем Лазутин и Николай Михайлов. Первыми стали учащиеся областной физико-математической школы Семён Паненков и Василий Вьялков.

В компетенции "Инженерный дизайн CAD" была представлена только одна возрастная категория – 14-17 лет. Третье место эксперты присудили представителям ФабЛаб ТюмГУ Андрею Ждайкину и Вячеславу Спицыну. Второе – команде Школы инженерного резерва ТИУ - Ивану Шабалину и Алексею Колесникову. Победу одержали воспитанники технопарка "Кванториум" Михаил Гагарин и Дмитрий Неволин.

В "Мобильной робототехнике" среди ребят 10-13 лет в числе лучших оказались участники от Тюменского педагогического колледжа Иван Глазков и Илья Мосиевских. Второе место заняли учащиеся тюменской школы №92 Алексей Арзамасцев и Евгений Люзенков, обошли всех соперников девочки, ученицы школы №70, Екатерина Ядрышникова и Мария Зырянова.

Среди участников постарше в этой же компетенции третье место завоевали представители школы Сладковского района Иван Балебко и Александр Лобков. На второй позиции оказались учащиеся лицея №81 города Тюмени Матвей Васильев и Артём Бахтерев. Первой стала команда Тюменского педколледжа в составе Ивана Михайлова и Артема Роднаева.

В компетенции "Агрономия" также была представлена одна возрастная категория участников – 14-17 лет. В тройку лидеров вошла команда агротехнологического колледжа, представленная Ульяной Чикишевой и Ксенией Кудриной. Второе место также досталось учащимся этого учебного заведения – Владиславе Зарубиной и Наталии Рудницкой. Первое место взяли Алина Барабанщикова и Ульяна Зимина из Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

В компетенции "Нейротехнологии" тоже принимали участие только ребята в возрасте 14-17 лет. Третье место заняла команда областной физико-математической школы – Глеб Завьялов и Данил Фокин. Серебро завоевали Владислав Дьякова и Евгения Лабуткина из этой же школы. Лучшими стали представители ФабЛаб ТюмГУ – Анна Леконцева и Иван Дёмин.

Для участия во Всероссийском этапе чемпионата профессий выделены квоты для победителей Тюменского регионального чемпионата JuniorSkills в компетенциях "Мобильная робототехника 14+", "Прототипирование 10+" и "Прототипирование 14+". Победители представят Тюменскую область на соревнованиях в Москве. 

Также выделена квота для участия в Чемпионате корпораций для тюменской команды в компетенции "Мобильная робототехника 14+" в составе Ивана Михайлова и Артема Роднаева.

Напомним, что JuniorSkills – это программа ранней профессиональной подготовки и профориентации школьников в возрасте от 10 до 17 лет.  Раньше соревнования проводились в рамках WorldSkills Russia, в этом году региональный чемпионат для юных участников проходил как самостоятельное мероприятие на базе детского технопарка "Кванториум". Координатором выступил Дворец творчества и спорта "Пионер".

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Теги: JuniorSkills , победители , чемпионат , школьники

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