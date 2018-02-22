Федеральные торговые сети делают ставку на региональных производителей

Фото «Пятерочки»

Широкий ассортимент, доступные цены и сервис – главные козыри федеральных торговых сетей, которые наращивают свое присутствие за Уралом. Опрос населения Тюменской области, проведенный Центром социального проектирования "Платформа", показал, что горожане с оптимизмом смотрят на развитие сетевого ритейла. Появление в регионе магазинов лидеров рынка, например, универсамов удобного формата "у дома" "Пятёрочка", положительно оценивают 68% опрошенных. Они отметили, что с приходом федеральных торговых сетей могут покупать все необходимое в одном месте, 46% респондентов видят в покупках в сетевых универсамах возможность сэкономить, а 19% ценят возможность совершать покупки в комфортных условиях — в просторных торговых залах с удобной навигацией, с красивой выкладкой товаров и возможностью получить консультацию по продуктам.

Для того чтобы поставить на полки качественные продукты крупнейшие игроки продуктовой розницы увеличивают пул поставщиков в регионах присутствия. Так, по итогам 2017 года к числу партнеров X5 Retail Group (управляет торговыми сетями "Пятёрочка, "Перекресток" и "Карусель") примкнули более 1000 компаний по всей России, и 23 из них из Тюменской области.

Такое сотрудничество позволяет ритейлеру разнообразить ассортимент магазинов, сократить логистические расходы и удовлетворить продуктовый патриотизм покупателей. Согласно данным "Платформы", 51% тюменцев считают товары местного производства более качественными и хотели бы видеть их на прилавках сетевых магазинов. Сделанные в регионе молочные и мясные продукты, хлебобулочные изделия, фермерские товары становятся основой ассортимента "Пятёрочки", которая стремится предложить любителям здорового питания все самое свежее и качественное.

Благодаря партнерству с федеральной торговой сетью малый бизнес получает возможность нарастить свое присутствие в домашнем регионе, выйти на рынки соседних областей или на федеральный уровень. А выигрывает от этого потребитель, который даже в отдаленных населенных пунктах получает доступ к услугам торговли по самым современным стандартам.

Экспансию в новые районы и регионы поддерживает развитие собственной логистической инфраструктуры. Поставку продукции в тюменские универсамы "Пятёрочка" обеспечивает современный распределительный логистический центр. РЦ площадью около 25 тыс. кв. м оборудован современными системами поддержания климата, есть зона хранения бакалейных товаров, здесь же - холодильные камеры под алкогольный склад, овощи-фрукты и охлажденную продукцию.

Это позволяет быстро доставлять до потребителей продукцию и гарантирует ее свежесть. Контроль за свежестью – настоящая Idée fixe для "Пятёрочки". В каждом универсаме работает директор по свежести, контроль сроков и условий хранения проводится ежечасно. В торговой сети понимают, что лояльность покупателей заслужить сложно, но без этого добиться звания лидера рынка невозможно.