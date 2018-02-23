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В аэропорту Ханты-Мансийска прошли антитеррористические учения

13:37 23 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
novorosinform.org

Тактико-специальные учения по пресечению, минимизации и ликвидации последствий террористического акта на объекте транспорта прошли в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 19-22 февраля, рассказали в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.  

Учения организовал оперативный  штаб в Ханты-Мансийском автономном округе  - Югре (ОШ в ХМАО-Югре) в соответствии с планом, утвержденным Национальным антитеррористическим комитетом России. В обстановке, максимально приближенной к реальной, была проверена степень готовности силовых структур и органов власти к выполнению задач по пресечению, минимизации и ликвидации последствий возможного террористического акта на объекте транспорта международный аэропорт "Ханты-Мансийск". В период проведения учений аэропорт функционировал в обычном режиме. В учебной контртеррористической операции были задействованы сотрудники территориальных управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, федеральной службы войск национальной гвардии России, ФСИН России, МЧС России, военного комиссариата ХМАО-Югры, органы исполнительной власти и другие ведомства.

По оценке руководства ОШ в ХМАО-Югре все правоохранительные ведомства и органы исполнительной власти сработали эффективно, продемонстрировали высокий уровень слаженности и взаимодействия.

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Теги: антитеррор , учения , ФСБ

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