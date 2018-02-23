В регионах появятся кадетские классы для девочек

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Минобороны РФ прорабатывает вопрос развития в регионах системы подготовки девочек в довузовских военных учебных заведениях, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на Первом Всероссийском молодежном патриотическом форуме "Я — Юнармия" в подмосковном парке "Патриот".

23 февраля глава Минобороны осмотрел секции форума, пообщался с юнармейцами и посетил мастер-класс режиссера Никиты Михалкова. "Наш министр, мой близкий друг", — представил режиссер Шойгу. Дети встретили главу Минобороны аплодисментами и забросали вопросами. В частности, участница "Юнармии" из Севастополя спросила, планируется ли строительство кадетского училища для девочек в Севастополе.

"У нас очень развита система довузовского образования. И мы хотели бы в регионах развивать систему подготовки девочек. Вы знаете, что в Москве есть пансион воспитанниц Минобороны, где у нас проходят обучение замечательные девочки. Наверное, примем такое решение в том числе и по Севастополю", — сказал Шойгу. Министр посетил площадку, посвященную киберспорту, и школу юного журналиста, где с детьми занималась ведущая Тина Канделаки. Юнармеец, мечтающий стать журналистом, спросил у Шойгу, чтобы он сейчас сказал себе 15-летнему. "Дерзай, и у тебя все получится", — ответил министр и ушел сыграть в настольный теннис с юнармейцами. Также он посетил мастер-классы по робототехнике, сборке дронов и дрессировке собак, сообщает РИА Новости.

Напомним, участие в форуме "Я - Юнармия" принимают восемь лучших юнармейцев Тюменской области, выбранные на конкурсной основе.