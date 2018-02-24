Игрушкообменник для особых детей пройдет в Тюмени

Скриншот с ролика Евразион ТВ

Акция "Игрушкообменник: из рук в руки" для незрячих и слабовидящих детей до 12 лет состоится в Центральной детской библиотеке Тюмени 27 февраля с 10 часов 30 минут до 12 часов 30 минут.

На обменнике детки и их родители смогут выбрать хорошо сохранившиеся игрушки, рассчитанные на тактильное (осязательное) восприятие. В частности, речь идет о звуковых, заводных, музыкальных игрушках и играх, имеющих форму реальных зверюшек (для создания правильного образного восприятия у ребенка), кубиков с выпуклым рисунком,

конструкторов.

Как пишет "Вслух.ру", организаторами обменника выступают тюменская местная организация Всероссийского общества слепых и Центральная детская библиотека. Уточнить условия участия в обменнике можно по телефонам 89199333774 и 89224722815.