Фильм "Лед" соберет рекордный миллиард рублей, прогнозируют специалисты

Фильм "Лед" - лидер российского проката. Фото с сайта russkoekino.online

800 миллионов рублей превысила общая касса кинопроекта "Лед" на территории России 24 февраля, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Музыкальная комедийная мелодрама вторую неделю прокату уверенное лидерство в кинопрокате России сохранила романтическая мелодрама "Лед". В отечественных кинотеатрах ленту посмотрели более 1 млн 800 тыс. зрителей. Добившись небольшого прироста сборов по сравнению со средой, фильм Олега Трофима заработал 44,5-45 млн рублей. Общая касса его составляет 734-735 млн рублей после девяти дней показов.

Общая касса проекта превысила уже 800 млн рублей на территории России. Вполне вероятно, что уже к концу воскресенья фильм преодолеет рубеж в 1 млрд. рублей.

На втором месте премьера "О чем говорят мужчины. Продолжение", собравшая за первые два дня проката примерно 90 млн рублей, из которых на 23 февраля пришлось 62-63 млн рублей. Первый уикенд фильм может закончить с результатом в 185-190 млн рублей.

Другая российская новинка "Рубеж", претендует за первые четыре дня только на 55-60 млн рублей. За вчерашний день у военной драмы был один из самых больших приростов сборов среди игровых картин (больше только у "Движения вверх"), но в относительных цифрах кассовые сборы составили только 22-23 млн рублей, что хватило для пятого места в чарте.

Общая касса российского кинопроката в праздничный день выросла более чем в два с половиной раза по сравнению с премьерным четвергом и превысила 340 млн рублей.