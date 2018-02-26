Молодежный кадровый резерв сформировали в Тюменской области

Молодежный кадровый резерв сформировали в регионе/Фото проекта «Tyumen Case School»

Более 200 участников финала из 15 муниципальных образований стали участниками V чемпионата Тюменской области по решению кейсов “Tyumen Сase School". Мероприятие состоялось на площадке учебного центра ГК “Автоград”, сообщает пресс-служба проекта.

Участники решили и презентовали экспертам очный кейс по разработке стратегии продвижения продукции предприятий региона на внутреннем и внешнем рынке.

Среди решений, предложенных командами, - создание и продвижение новых брендов, новая яркая упаковка продукции, изготовление "вечных" книг, а также дачных домов и беседок из переработанного пластика и многое другое.

Экспертами чемпионата выступили представители органов государственной власти Тюменской области, компаний-партнеров мероприятия, общественных организаций.

Победителей и призеров чемпионата определили посредством экспертной оценки с учетом онлайн- и офлайн-голосования. Так, по итогам онлайн-голосования за лучшую команду чемпионата Тюменской области по решению кейсов победителем стала команда “Молния” (г. Ишим).

Победителем чемпионата стала команда "STIMUL" (с. Сладково), призерами — команды "OptimuS" (г. Тюмень) и "Кадровый резерв" (с. Абатское).

Команды вошли в молодежный кадровый резерв региона, получили возможность пройти стажировку и практику в правительстве Тюменской области. Лучшие команды чемпионата и активные участники финала получили призы от компаний- партнеров проекта.

Чемпионат Тюменской области по решению кейсов "Tyumen Case School" проходит в регионе с 2014 года. За это время его участниками стали более 1,3 тыс. человек из 24 муниципалитетов. Возможность пройти практику и стажировку в органах власти получили 260 победителей и призеров проекта.

"Проект показал себя как эффективный социальный лифт. На коммуникативную площадку, на которой молодые люди получают возможность проявить себя непосредственно перед работодателем. Для молодежи это сегодня особенно важно", - прокомментировала руководитель проекта Инна Корсун.

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