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Почта России задержала посылку с пулеметом

21:14 26 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото lifehacker.ru

Служба безопасности "Почты России" пресекла попытку пересылки посылки с пулеметом Калашникова и карабинами из Москвы в Сибирь, сообщает РИА Новости

"Утром 26 февраля 2018 года в ходе обработки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования в Москве специалисты службы безопасности "Почты России" выявили в почтовых отправлениях три единицы охолощенного огнестрельного оружия: два карабина Симонова и пулемет Калашникова. Посылка была отправлена из Москвы в Забайкальский край", — говорится в сообщении. Компания передала обнаруженное оружие и информацию об отправителе и получателе правоохранительным органам для принятия процессуального решения. "Данное происшествие не сказалось на процессе обработки и доставки почтовых отправлений", — заверили в компании.

Это уже не первый случай, когда пытались переслать по почте оружие. В начале февраля служба безопасности "Почты России" обнаружила винтовку и автомат в посылке из Москвы в Сибирь (также в Забайкальский край).

"Почта России" напоминает, что согласно закону "О почтовой связи" в почтовых отправлениях в пределах Российской Федерации запрещена пересылка огнестрельного, сигнального, пневматического, газового оружия, боеприпасов, холодного оружия (включая метательное), электрошоковых устройств и искровых разрядников, основных частей огнестрельного оружия, а также взрывных и иных устройств, представляющих опасность для жизни и здоровья людей. "Почта России" отмечает, что ее сотрудниками в постоянном режиме в рамках законодательства осуществляется проверка содержимого почтовых отправлений на различных этапах пересылки, в том числе с помощью специального оборудования, установленного в местах сортировки и обработки посылок и мелких пакетов.

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Теги: автомат Калашникова , Почта России

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