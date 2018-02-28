Шляпа Гарри Поттера предскажет студентам шансы на попадание в cтудсовет региона

фото Студенческого совета Тюменской области

Тюменские студенты смогут сделать оригинальное фото в стиле Гарри Поттера, получить предсказание от распределяющей шляпы и записаться в кандидаты cтудсовета региона. Это необычное мероприятие начнется в 13 часов в Институте геологии и нефтегазодобычи ТИУ (ул. Мельникайте, 70) 28 февраля.

Определять проектную деятельность и распределять грантовый фонд в размере 15 млн рублей на воплощение лучших идей, защищать проекты перед губернатором региона, найти команду единомышленников – это и многое другое под силу всем членам cтудсовета Тюменской области. А попасть туда можно, победив на выборах. Узнать, как это сделать, а заодно открыто выразить намерение поучаствовать в этом процессе сможет каждый желающий. Зарегистрироваться и узнать подробную информацию можно на сайте. Каждый желающий сможет сфотографироваться через специальное приложение, преобразовывающее пространство во вселенную поттерианы. Сделать это можно как самостоятельно, скачав приложение на сотовый, так и с помощью промоутера.

Для отличного кадра необходимо зайти в приложение "Студсовет72" и навести камеру на человека, после чего над его головой появится распределяющая шляпа, которая сделает предсказание – способен ли он стать кандидатом в cтуденческий совет региона. Вердикты шляпа оглашает рандомно, в ее словарном запасе более 50 предсказаний, так что какое из них достанется именно вам, решает случай. Затем самое время произнести "Люмос!" и сделать фото, отправить его в соцсети под хэштегом #студсовет72. Это позволит распечатать его на инстапринтере на память, сообщает пресс-служба cтуденческого совета Тюменской области.