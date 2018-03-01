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Роспотребнадзор предупреждает туристов о широком распространении гриппа в Европе

20:47 28 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Более 3,2 тыс. проб на наличие вирусов гриппа обследовано в европейском регионе, из них доля проб, положительных на вирусы гриппа, составила 51%. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на Flu News Europe.

В структуре циркулирующих вирусов гриппа преобладали вирусы гриппа В (67% положительных проб), доля вирусов гриппа А составила 33%.  В 12 странах - Албании, Люксембурге, Чешской Республике, Дании, Финляндии, Германии, Венгрии, Ирландии, Словакии, Швеции, Украине и Косово - зарегистрирована высокая интенсивность циркуляции вирусов гриппа, в 20 - средняя, в 8 – низкая интенсивность.

На территории Российской Федерации с 19 февраля по 25 февраля по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение числа субъектов, с превышением недельных эпидемических порогов.

По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 17 субъектах Российской Федерации. Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту РФ зафиксировано в двух городах России. Среди детей возрастной группы 0-2 года недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в девяти субъектах, среди детей возрастной группы 3-6 лет – в 11 субъектах, среди детей 7-14 лет - в 9, среди лиц старше 15 - в 7 субъектах Российской Федерации. Лабораторно обследовано за отчетную неделю более 6,2 тыс. человек, в 583 случаях обнаружены вирусы гриппа А, в 426 – вирусы гриппа В. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок составила 47,9%.

В структуре положительных находок вирусы парагриппа составили 8%, аденовирусы – 8%, РС-вирусы – 20,4%, другие вирусы не гриппозной этиологии – 16%.

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Теги: грипп , Европа , ОРВИ , Роспотребнадзор

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