Студенты ТюмГУ стали медалистами олимпиады "Я - профессионал"

фото ТюмГУ

В уникальную семерку финалистов по двум направлениям олимпиады "Я - профессионал" попал магистрант Тюменского госуниверситета Отабек Арзыкулов. На его счету бронзовые медали по направлениям "Нефтегазовое дело" и "Журналистика".

Как сообщает пресс-служба ТюмГУ, золото в копилку ТюмГУ по "Нефтегазовому делу" принесла студентка Физико-технического института Эльвира Женишбекова. По количеству медалистов ТюмГУ входит в десятку вузов. "Олимпиада – это хорошее конкурентное поле, а ее итоги дают возможность посмотреть на себя со стороны достаточно объективно. Здоровая конкуренция всегда идет на пользу. Проявить себя смогли не только студенты, но и преподаватели, вузы, административно-управленческий персонал", - отметил ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Всего в финале олимпиады участвовали 33 студента ТюмГУ. Кроме медалистов, у вуза есть победители и призеры в направлениях бизнес-информатика, компьютерные науки, нефтегазовое дело, педагогическое образование, экология, биотехнологии, ГМУ, социология, финансы и кредит, экономика. Напомним, что Тюменский госуниверситет выступил организатором направления "Нефтегазовое дело". Также ТюмГУ стал площадкой для проведения заключительного этапа олимпиады по социологии, бизнес-информатике, рекламе и связям с общественностью, экономике, финансам и кредиту, педагогическому образованию, строительству и материаловедению. Финальное награждение медалистов состоится в Москве в рамках форума "Россия – страна возможностей".

Кроме того, 13-15 марта ребят ожидает насыщенная образовательная и культурная программа. При этом сами организаторы проекта рекомендуют студентам готовиться к следующему сезону проекта и напоминают, что в 2018-2019 гг. количество направлений вырастет с 27 до 40, а планируемое число участников – до 300 тыс. человек.