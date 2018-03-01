У тигра Жорика в Хабаровском центре реабилитации появилась невеста

фото центра "Утес" Хабаровска

К дикому тигру Жорику, который находится на реабилитации в центре "Утес" Хабаровска, приходит тигрица из тайги.

Как сообщает пресс-служба центра, следы молодой дикой тигрицы не раз были замечены возле вольера с самцом, но в объектив камеры видеонаблюдения она попала впервые. Эта самка живет на территории памятника природы Сихотэ–Алинь. Ее следы регулярно наблюдают сотрудники центра. Два месяца назад она также подходила к вольеру тигра Жорика.

История тигра Жорика началась в 2009 году. В передвижном цирке тигренка накормили курицей, кость впилась в десну, началось воспаление и заражение, владельцы цирка вызвали ветеринаров и те поставили неправильный диагноз, подумав, что болит зуб. Клык удалили, а воспаление осталось, развился гнойно-некротический процесс. Жорика спасли челябинские ветеринары Фонда зоозащиты "Спаси Меня" и челюстно-лицевые хирурги. В октябре 2010 года его привезли в Центр реабилитации диких животных "Утес" в Хабаровском крае. Тигр, которому необходимо было восстановить челюсть, мягкие ткани и участок кожи на морде перенес несколько операций по восстановлению щеки. Но часть мягких тканей щеки у Жорика до сих пор отсутствует, сообщает РИА Новости.