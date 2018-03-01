Организаторы Кубка РТК принимают заявки

фото ИА "Тюменская линия"

Регистрация на региональный этап "Кубка РТК" продолжится до 9 марта.

Как сообщает областной департамент информатизации, цель соревнований - создать роботов, которые способны работать в условиях экстремальной ситуации на сложном рельефе. По условиям регионального "Кубка РТК", робот должен быть готовым ко всем 36 препятствиям: лед, песок, камни, неровности, задымления и т.д. Соревнования проходят в трех номинациях, возраст участников от 11 лет. Победители регионального этапа автоматически попадут в финал, который пройдет осенью в рамках областной IТ-недели.

Напомним, процедура регистрации участников состоит из четырех шагов: до 9 марта оставить заявку здесь. На адрес robocup@72to.ru прислать фотографии робота, а также ссылку на видео с преодолением базового препятствия (43 мм) для присвоения квалификации. До 9 марта отправить скан-копии документов каждого участника команды на электронный адрес robocup@72to.ru. 10 марта быть в тюменском технопарке на полигоне РТК-Тюмень.

Ознакомиться с положением о проведении соревнований можно в официальной группе ВКонтакте. Обновленный регламент будет продублирован на электронную почту участников. Узнать подробнее можно по телефону 56-58-08.