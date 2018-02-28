Тюменским ученым рекомендуют заняться селекций семян овощных культур

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Депутаты Тюменской областной думы рекомендуют производителям и ученым заняться селекцией и производством семян овощных культур.

Разговор об этом начал на заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям, на котором была рассмотрена информация о выполнении рекомендаций "круглого стола" "Производство оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений. Проблемы и перспективы развития", депутат Юрий Конев.

"У нас много в регионе садоводов и огородников - это очень большой рынок, - заявил он. - А что творится с продажей семян овощей, которые покупают садоводы. По 5 семечек в пакетике и всходит совсем не то, на что рассчитывали садоводы. Я предлагаю рекомендовать университету организовать и наладить работу по производству своих семян овощных культур. У нас ведь много и открытого и закрытого грунта".

С депутатом согласился заместитель губернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов, отметивший огромный интерес жителей региона к грамотному и правильному ведению садоводческого хозяйства.

"Университету надо повернуться лицом к вопросам садоводства и огородничества. Интерес у населения огромный и надо эту работу систематизировать", - заявил он.

29 марта, как сообщил журналистам председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин, разговор на эту тему будет продолжен за круглым столом, на заседание которого будут приглашены и представители садоводческих сообществ.

Борис Олейник