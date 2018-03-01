Тюменский фотограф победил в конкурсе от Lumix

#мояLUMIXзима. Фото Сергея Русанова

Обладателем главного приза - камеры #Lumix GX800 – стал фотограф информационного агентства "Тюменская линия" Сергей Русанов.

"В первый день весны прекрасные новости от зимних воспоминаний! Результаты фотоконкурса от Lumix окрыляют к новым творческим проектам", - поделился он со своими подписчиками в соцсетях.

Зная отличное качество фотокамер Lumix, Сергей Русанов решил испытать фортуну: еще месяц назад он подал три фото на конкурс. Фотограф вспоминает, что выигрышный снимок сделал весной 2016 года в кочевом стойбище оленеводов Ямала в Надымском районе перед окружным праздником.

"Это был День оленевода, мороз был жуткий: -35. Я провел на улице семь часов, отогревал фотокамеры под курткой. Но кадр того стоил!" - убежден фотохудожник.

В конкурсе было всего два призовых места и только один лидер. Его жюри выявили среди 2 тыс. 49 публикаций: в жаркой полемике за два дня по хештегу #мояLUMIXзима, сообщают организаторы конкурса в своем Instagram.

Еще три подарка - стильные и качественные наушники #Panasonic RP-HD6 – достались серебряным призерам, пользователям Instagram под никами @intheworldwildanimals, @katee_km, @kakgovoritvera.

Лина Орлова