В музее Словцова представят братину

фото музея им. Словцова

Экскурсии по коллекциям "Дерево" и "Археология" состоятся в Центре коллекций музейного комплекса им. Словцова в рамках акции "Музейный понедельник" 5 марта в 17 часов.

Как сообщают организаторы, посетители узнают, как правильно хранить музейные ценности, из каких предметов состоят коллекции, а также познакомятся с наиболее интересными и уникальными экспонатами. Среди них: братина – большой деревянный долбленый сосуд, употреблявшийся в допетровское время на пирах для питья. Название этого сосуда связано с тем, что из него по очереди, то есть по-братски, черпали ковшами напиток. У простого народа братины были медные или деревянные, на богатых пирах пользовались золотыми или серебряными с чеканными узорами братинами.

"Сей ковш доброго человека и добрых гостей пятидесятника Казанской губернии Козьмодемьянского уезда Виловражской волости" - такая надпись вязью венчает братину конца XVIII века.

В Тюмень из Казанской губернии братина с ковшами попала еще в конце XIX века, благодаря купцу и меценату Николаю Чукмалдину, и явились одними из первых экспонатов тюменского музея.