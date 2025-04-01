Эксперты назвали тюменцам основные риски при страховании дач

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Основные риски, от которых желательно застраховать дачу или загородный дом, назвали эксперты компании "Согласие".

Самая большая доля обращений к страховщикам пришлась на стихийные бедствия - ветер, дождь, град, снеговую нагрузку, морозы и наводнения. Они составили 44 % всех страховых обращений. Проявления непогоды портят кровлю, фундамент, внутреннюю отделку и инженерное оборудование. Размер средней выплаты по такому риску составляет около 100 тыс. рублей.

Самыми затратными оказались повреждения, связанные с пожарами - их 24 % от общего количества страховых случаев. Средней размер выплаты составляет около 605 тыс. рублей. Третьим по размеру выплат стало половодье – на него приходится 11 % случаев. Средняя выплата - 161 тыс. рублей.

Также владельцы застрахованных дач и загородных домов сталкивались с механическими повреждениями имущества – падениями деревьев и снежно-ледяных образовани. Средний размер выплаты при этом составил 30 тыс. рублей, противоправными действиями третьих лиц - 20 тыс. рублей, и боем стекол - 19 тыс. рублей.