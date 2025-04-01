Чемпионат Тюменской области по силовому экстриму прошел в Нижней Тавде

| Фото: t.me/ntavda | Фото: t.me/ntavda

Чемпионат Тюменской области по силовому экстриму в дисциплине "Многоборье" состоялся в Нижней Тавде, сообщает информационный центр правительства региона.

Передвижной проект "Лаборатория силы" фестиваля "Тюмень сильная" посетил Нижнетавдинский район. Команда атлетов во главе с президентом Федерации силового экстрима Тюменской области Александром Калининым провела на территории спортивного комплекса "Нижняя Тавда" областной чемпионат.

В состязаниях приняли участие семь спортсменов, среди которых были и нижнетавдинские парни — Владислав Титей, Павел Мячиков и Данил Печурин. Молодые атлеты стали призерами в своих весовых категориях.

Также в соревнованиях принял участие чемпион России по силовому экстриму Эдуард Балабанов.