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Чемпионат Тюменской области по силовому экстриму прошел в Нижней Тавде

Спорт, 19:46 25 апреля 2025

t.me/ntavda | Фото: t.me/ntavda

Чемпионат Тюменской области по силовому экстриму в дисциплине "Многоборье" состоялся в Нижней Тавде, сообщает информационный центр правительства региона.

Передвижной проект "Лаборатория силы" фестиваля "Тюмень сильная" посетил Нижнетавдинский район. Команда атлетов во главе с президентом Федерации силового экстрима Тюменской области Александром Калининым провела на территории спортивного комплекса "Нижняя Тавда" областной чемпионат.

В состязаниях приняли участие семь спортсменов, среди которых были и нижнетавдинские парни — Владислав Титей, Павел Мячиков и Данил Печурин. Молодые атлеты стали призерами в своих весовых категориях.

Также в соревнованиях принял участие чемпион России по силовому экстриму Эдуард Балабанов.

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# силовой экстрим , чемпионат

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