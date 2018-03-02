В Губкинском ветераны планируют дойти до Берлина

Фото: департамент молодежной политики Тюмени

В Губкинском члены городской общественной организации "Ветеран", поклонники скандинавской ходьбы приступили к реализации нового проекта "Дойдем до Берлина".

Ветеранская организация первым делом организовала группу из 12 человек, закупила палки для скандинавской ходьбы и в дополнение к спортивному инвентарю приобрела теплые лыжные костюмы, шапочки, перчатки. Они совершили первую прогулку по городу в технике скандинавской ходьбы. Проект реализуется в рамках муниципального гранта среди социально ориентированных некоммерческих организаций.

В состав группы вошли ветераны войны и труда, дети войны, пенсионеры, члены совета организации, нуждающиеся в укреплении своего здоровья. Перед каждым выходом на оздоровительную прогулку и после возвращения медработник измеряет ветеранам давление, пульс, уровень сахара. Общественная организация заключила соглашение о медицинском сопровождении с городской больницей, сообщает ИА "Север-пресс".