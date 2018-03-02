up

2.03.2018 пятница

USD 56,4334

EUR 68,8826

В Тюмени -9..-11 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Спорт

В Губкинском ветераны планируют дойти до Берлина

15:58 02 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: департамент молодежной политики Тюмени

В Губкинском члены городской общественной организации "Ветеран", поклонники скандинавской ходьбы приступили к реализации нового проекта "Дойдем до Берлина". 

Ветеранская организация первым делом организовала группу из 12 человек, закупила палки для скандинавской ходьбы и в дополнение к спортивному инвентарю приобрела теплые лыжные костюмы, шапочки, перчатки. Они совершили первую прогулку по городу в технике скандинавской ходьбы. Проект реализуется в рамках муниципального гранта среди социально ориентированных некоммерческих организаций.

В состав группы вошли ветераны войны и труда, дети войны, пенсионеры, члены совета организации, нуждающиеся в укреплении своего здоровья. Перед каждым выходом на оздоровительную прогулку и после возвращения медработник измеряет ветеранам давление, пульс, уровень сахара. Общественная организация заключила соглашение о медицинском сопровождении с городской больницей, сообщает ИА "Север-пресс". 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Берлин , ветераны , Губкинский , скандинавская ходьба

Последние новости

19:24 Анастасия Тюлькова представит регион на Всероссийской олимпиаде школьников по немецкому языку
18:21 Тюменские спортсмены поборются за кубок Ямала по художественной гимнастике
18:14 Тюменцы смогут приобрести к праздничному столу качественные продукты от местных производителей
18:03 3 марта - события дня
17:52 Марафон "Поющий город" соберет лучшие хоровые коллективы Тюмени
17:37 X-BIO ТюмГУ открывает набор на магистерскую программу "Биологическая безопасность растений"
17:26 Тюменские журналисты принимают участие в медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость"
17:15 Жителей и гостей Тюмени приглашают на весенний марафон экскурсий
17:04 Большинство россиян довольны успехами атлетов на Олимпиаде
16:53 Артисты театрального центра "Космос" готовы удивлять и экспериментировать Фото
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: президент обозначил перспективу развития страны

Владимир Якушев: господдержка станет более доступной для инвесторов

Владимир Якушев: тюменская "Опора России" эффективно отстаивает интересы предпринимателей

Политика

Иван Квитка: необходимо освободить бизнес от возможных коррупционных посягательств

Депутаты Тюменской областной думы рассмотрели вопросы пожарной безопасности

Александр Пересторонин: президент определил ориентиры развития России в своем послании

Экономика

Тюменцы смогут приобрести к праздничному столу качественные продукты от местных производителей

В Тюменской области появится единая система идентификации племенного крупного рогатого скота  

Ялуторовские сушки стали победителями дегустационного конкурса "Выбор сетей-2018"

Общество

Анастасия Тюлькова представит регион на Всероссийской олимпиаде школьников по немецкому языку

3 марта - события дня

Марафон "Поющий город" соберет лучшие хоровые коллективы Тюмени

Спорт

Тюменские спортсмены поборются за кубок Ямала по художественной гимнастике

Большинство россиян довольны успехами атлетов на Олимпиаде

В Губкинском ветераны планируют дойти до Берлина

Происшествия

Жительница Тюмени прописала в своей квартире около пятидесяти мигрантов

В Ханты-Мансийске предприниматель не заплатил более миллиона налогов

В Пыть-Яхе расследуют дело об изготовлении и сбыте поддельных акцизных марок
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+