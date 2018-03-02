Бизнес-эксперты проведут бесплатные лекции в Тюмени

Open Innovations Startup Tour. Фото: Sk.ru

Более 300 гостей и участников зарегистрировалось на региональный этап тура Open Innovations Startup Tour в тюменском технопарке. Мероприятие для стартаперов, организованное Фондом "Сколково", состоится в Тюмени 5-6 марта.

До 4 марта включительно продолжается регистрация для зрителей и гостей тура. Ее можно пройти по ссылке.

Откроет форум советник президента Фонда "Сколково", один из самых успешных предпринимателей Европы Пекка Вильякайнен.

"Startup Tour изначально создавался для того, чтобы предприниматели из российских регионов имели возможность обмениваться лучшими практиками и навыками. Это не маркетинговое мероприятие и не продвижение бренда организаторов, а серьезный образовательный проект, сфокусированный именно на обучении и реализации перспективных идей. Пару лет назад Startup Tour уже проходил в Тюмени. Помню, тогда я был приятно удивлен количеством и качеством IT-проектов, принявших участие в мероприятии. Что ж, Тюмень, посмотрим, чего добились эти амбициозные ребята и как развиваются другие индустриальные направления - биомедицина, энергоэффективные технологии, сельское хозяйство. Startup Tour открыт для всех, присоединяйтесь. Дерзайте сами и учитесь у других", - отмечает Пекка Вильякайнен.

Open Innovations Startup Tour не только площадка по отбору лучших конкурсных проектов и перспективных идей, но и образовательная платформа. Для участников форума запланированы лекции и менторские сессии от ведущих бизнес-экспертов России и Европы, среди которых представители "Российской венчурной компании" (АО "РВК"), "Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП) и Фонда "Наше будущее". Подробную программу мероприятия можно посмотреть здесь.