Артисты театрального центра "Космос" готовы удивлять и экспериментировать

Молодежному театральному центру "Космос" исполнился один год/ Фото vk.com/teatrkosmos

Удивлять и создавать больше проектов со смежными сообществами, а главное, вовлекать в творческий процесс жителей Тюмени планирует молодежный театральный центр "Космос" в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

"Первый год работы показал, что это только начало большого пути открытий и изменений, что молодежные театры готовы удивлять и экспериментировать, а зрители приходить на постановки и проекты, которые выходят за рамки обычного понимания театра", - отметила PR-менеджер театрального центра Наталия Лукашук.

Молодежному театральному центру "Космос" исполнился один год/ Фото vk.com/teatrkosmos

19 творческих коллективов, 198 человек объединяет "Космос". В первый год работы центр сделал упор на постановку проектов и спектаклей, исходя из запросов аудитории. Так появился интерактивный спектакль для малышей от 6 месяцев до 3 лет "Бэби лаб" и первый в России VR-спектакль "В поисках автора".

При поддержке "Космоса" проходили межрегиональные события - фестиваль хореографических спектаклей "Без слов", фестиваль комедийной импровизации "Theatre Games". Театральный центр помог в проведении международных фестивалей "Театральная революция", "Живые лица", "Сны улиц".

Молодежному театральному центру "Космос" исполнился один год/ Фото vk.com/teatrkosmos

Молодежный театральный центр принимает в своих стенах лучшие коллективы России и организует гастроли собственных резидентов. Тюменские актеры выступили в Германии, Чехии и Литве, Москве, Тобольске и Гатчине.

В первый год работы в театральном центре "Космос" поставили 153 спектакля и организовали более 1 тыс. проектов. Постановки театральных коллективов посмотрели почти 13,5 тыс. человек.

Молодежному театральному центру "Космос" исполнился один год/ Фото vk.com/teatrkosmos

Татьяна Ковалева