Артисты театрального центра "Космос" готовы удивлять и экспериментировать
Молодежному театральному центру "Космос" исполнился один год/ Фото vk.com/teatrkosmos
Удивлять и создавать больше проектов со смежными сообществами, а главное, вовлекать в творческий процесс жителей Тюмени планирует молодежный театральный центр "Космос" в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе центра.
"Первый год работы показал, что это только начало большого пути открытий и изменений, что молодежные театры готовы удивлять и экспериментировать, а зрители приходить на постановки и проекты, которые выходят за рамки обычного понимания театра", - отметила PR-менеджер театрального центра Наталия Лукашук.
Молодежному театральному центру "Космос" исполнился один год/ Фото vk.com/teatrkosmos
19 творческих коллективов, 198 человек объединяет "Космос". В первый год работы центр сделал упор на постановку проектов и спектаклей, исходя из запросов аудитории. Так появился интерактивный спектакль для малышей от 6 месяцев до 3 лет "Бэби лаб" и первый в России VR-спектакль "В поисках автора".
При поддержке "Космоса" проходили межрегиональные события - фестиваль хореографических спектаклей "Без слов", фестиваль комедийной импровизации "Theatre Games". Театральный центр помог в проведении международных фестивалей "Театральная революция", "Живые лица", "Сны улиц".
Молодежному театральному центру "Космос" исполнился один год/ Фото vk.com/teatrkosmos
Молодежный театральный центр принимает в своих стенах лучшие коллективы России и организует гастроли собственных резидентов. Тюменские актеры выступили в Германии, Чехии и Литве, Москве, Тобольске и Гатчине.
В первый год работы в театральном центре "Космос" поставили 153 спектакля и организовали более 1 тыс. проектов. Постановки театральных коллективов посмотрели почти 13,5 тыс. человек.
Молодежному театральному центру "Космос" исполнился один год/ Фото vk.com/teatrkosmos
Татьяна Ковалева
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости