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Тюменские комиксы можно прочесть бесплатно в Интернете

20:37 04 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: Space Cow

Четвертый выпуск фанатского журнала комиксов тюменских авторов Black Milk выложен для бесплатного скачивания в группе Space Cow в социальной сети "Вконтакте", рассказали издатели сборника.

В PDF-версии журнала собраны 64 листа работ тюменских комиксистов.

"Когда три года назад мы начинали заниматься комиксами и выпускать сборники работ молодых авторов, то представить себе не могли, что наш локальный культ станет международным, – отмечают Виталий Лазаренко и Георгий Елаев, издатели Black Milk. – Комиксы помогают нам находить друзей по всему миру и доказывают, что даже рисуя комиксы в Тюмени, мы становимся частью глобальной культуры с богатой историей".

Художники напоминают, что познакомиться с авторами Black Milk тюменцы смогут на фестивале Comic Arts Tyumen, который состоится 31 марта — 1 апреля в областной столице. Кроме того, по прежнему принимаются работы для публикации в следующем, пятом сборнике Black Milk и профессиональной его версии "Черное молоко", выпуск которой запланирован после проведения фестиваля, пишет "Вслух.ру". 

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