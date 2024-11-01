Дождь, снег и гололед ожидаются в Тюменской области в первые дни ноября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ветреная погода с осадками и гололедными явлениями ожидаются в Тюменской области с 1 по 4 ноября. По данным центра Фобос, в эти дни температура воздуха в регионе будет колебаться от минус 2 до плюс 5 градусов, местами пройдет дождь с мокрым снегом.

В Тюмени 1 ноября температура воздуха в течение дня не превысит 3 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, небольшой дождь и сильный южный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Ближайшей ночью малооблачная погода, небольшой дождь, на дорогах гололедица, температура от ноля до двух градусов.

В рабочую субботу, 2 ноября, в течение суток на фоне пониженного атмосферного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, туман, на дорогах гололедица. Днем синоптики прогнозируют плюс 3, ночью – минус 1 градус. Ветер южный, сильный, с порывами до 17 метров в секунду.

Кратковременное потепление ждет тюменцев в воскресенье, 3 ноября. Несмотря на высокую вероятность осадков и пасмурное небо, воздух днем прогреется до плюс 7 градусов. Однако, будет по-прежнему ветрено – порывы до 17 метров в секунду.

4 ноября станет холоднее – днем и ночью – от ноля до минус 2. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду и умеренный юго-западный ветер.

Любовь Голышева