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Двух бизнесменов, задолжавших налоговой более 66 миллионов рублей, ждет суд в Тюмени

Происшествия, 20:12 01 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму более 66 млн рублей завершено в Тюмени. Бизнесменов ждет суд.

По версии следствия, обвиняемые, являясь фактическими руководителями организации, с 2019 по 2020 годы в процессе осуществления коммерческой деятельности уклонились от уплаты налога НДС и налога на прибыль. Они предоставляли в налоговую декларации о работе с организациями, которые не выполняли никаких услуг.

"В налоговый орган были представлены, содержащие заведомо ложные сведения о затратах и налоговых вычетах по НДС, понесенных организацией. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя судом наложен арест на счета одного из фигурантов на сумму 66 миллионов рублей. Также арестовано имущество второго обвиняемого — 14 объектов недвижимости общей стоимостью около 100 миллионов рублей", — сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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# налоги , преступление , Следственный комитет РФ

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