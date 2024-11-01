В Тюмени открыли выставку "От Черного моря до Сибири"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 560 предметов из фондов Государственного историко-археологического музея-заповедника "Фанагория" представили на новой выставке "От Черного моря до Сибири" в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени. Она стартовала 1 ноября и продлится до 10 февраля 2025 года.

На выставке можно увидеть находки: серьги, ожерелья, перстни, фрагменты керамической посуды, статуэтки и античные монеты. Экспозицию дополняют более 50 предметов археологии из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения.

На открытии и.о. директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова поблагодарила партнеров выставки и выразила надежду на долгосрочное сотрудничество.

"Попробуем прочувствовать эпоху и понять, как она повлияла на нас сегодня. Пусть каждый найдет для себя не только интересное, но и вдохновляющее", - сказала она.

Тюменцев приветствовал директор Государственного историко-археологического музея-заповедника "Фанагория" Владимир Кузнецов. По его словам, представлять выставку в Тюмени – большая честь.

"Нас всех объединяет античность, она лежит в основе всей европейской культуры, цивилизации, а мы – часть Европы, независимо от того, что находимся в Сибири, потому что культура не знает границ. Фанагория как яркая страница, к сожалению, во многом остается неизвестной для широкой публики. Знакомство с выдающимся историко-археологическим памятником открывает широкие горизонты в области нашей с вами культуры", - отметил директор "Фаногории".

Как рассказал в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия" директор Музейного комплекса имени И. Я. Словцова Иван Панасенко, экспонаты из "Фанагории" в Тюмени представляют впервые.

"Мы соотнесли по хронологии, что в то время, как развивалась Фанагория, происходило на нашей земле, соотнесли артефакты одной эпохи, но разных географических точек современной России", - отметил он.

Выставочное пространство разделено на три тематических раздела.

Первый – "Античность: от древности к современности" – расскажет о влиянии греческой культуры на письменность, изобразительное искусство, архитектуру. Второй, "Роль археологии в изучении античной цивилизации", донесет до посетителей информацию о значимости археологии как науки. "Фанагория: последние достижения в изучении античного памятника", третий раздел, продемонстрирует важность проведения исследований на уникальных исторических объектах.

В числе первых выставку посетила сотрудник ТюмГУ лаборатории археологии и этнографии Мария Проконова.

Она рассказала, что сама исследователь-археолог, тема ее диссертации посвящена изучению торговли и обмена у населения саргатской культуры раннего железного века Западной Сибири. "Здесь представлены артефакты именно того периода. У населения саргатской культуры как раз-таки были тесные связи с Причерноморьем, в частности. Материалы, представленные на этой выставке, могут дополнить мою работу", - подчеркнула Мария Проконова.

Добавим, Фанагория – уникальный археологический объект России, представляющий собой античный город, который просуществовал около полутора тысяч лет. Раскопки последних двух десятилетий принесли археологам множество открытий, позволяющих этому памятнику занять важное место в изучении античного мира.

Инна Кондрашкина