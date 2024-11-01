"Единая Россия" проработала поправки ко второму чтению бюджета

| Фото: с сайта "Единой России" | Фото: с сайта "Единой России"

Поправки "Единой России" ко второму чтению проекта федерального бюджета на предстоящую трехлетку обсудили на заседании программной комиссии с членами правительства, которую провел председатель партии Дмитрий Медведев.

Он отметил, что "Единая Россия" при работе над главным финансовым документом страны с Кабмином достигла главной цели – финансирования послания президента и положений народной программы партии.

"Учтены многомиллиардные ассигнования, которые требуются для ремонта и строительства школ и детсадов, обновления инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, модернизации ЖКХ. Значительные средства выделяются на социальную сферу. В том числе – на поддержку семей с детьми и пожилых людей, выплату маткапитала и ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка, другие меры", - напомнил Дмитрий Медведев.

При этом, подчеркнул председатель партии, необходимо обратить внимание на задачи, которые должны быть обеспечены достаточным финансированием.

В частности, "Единая Россия" предлагает увеличить субсидии на развитие АПК.

Необходимо продолжить реализацию индивидуальных программ регионального развития. На каждую из них нужно предусмотреть в бюджете по миллиарду рублей ежегодно в период 2025-2030 годов.

Помимо этого, "Единая Россия" предлагает увеличить финансирование науки и научных проектов под руководством ведущих ученых. Необходимо продолжить программу профессиональной ориентации школьников.

Дмитрий Медведев отметил, что важно расширить финансирование статей бюджета, обеспечивающих развитие физкультуры и спорта и своевременную иммунизацию населения. Средства направят на модернизацию спортивной инфраструктуры регионов и муниципалитетов.

Еще одно предложение – увеличить расходы бюджета на меры по поддержке русского языка и культуры, в том числе, в государствах-партнерах, где в школах ведется обучение на русском.

Кроме того, при работе над бюджетом партия предложила выделить дополнительные субсидии на программы реабилитации инвалидов, что позволит улучшить качество услуг не менее чем для 1,7 миллиона человек ежегодно.

Как отметил министр финансов Антон Силуанов, поправки "Единой России" в бюджет будут профинансированы.

"Это отдых детей, дополнительные ресурсы оздоровления. Молодежное предпринимательство, ресурсы на проект "Регион для молодых", реабилитация и абилитация инвалидов, поддержка села. Вы сказали, что ресурсы необходимо добавить на комплексное развитие сельских территорий и поддержку лизинга сельхозтехники, мелиорации. Дополнительные источники мы нашли. Блок дополнительных поправок связан с поддержкой русского языка. Речь идет о поставках учебников, о поддержке славянских университетов. На это также нашли дополнительные источники финансирования. Поддержка фонда "Защитники Отечества" - он тоже получит необходимое финансирование. И, соответственно, поддержка субъектов РФ", - подчеркнул он.

По итогам заседании программной комиссии врио секретаря генсовета Владимир Якушев сообщил, что партия оформит представленные предложения и внесет их в госдуму к 5 ноября.

"Рост финансирования на ключевые направления народной программы партии обеспечит дальнейшее развитие нашей страны. "Единая Россия", фракция партии в Госдуме организуют парламентский контроль за расходованием средств, чтобы не допустить срывов сроков работ, переноса мероприятий в регионах. Это принципиально важная задача, которую нам ставит руководство партии", - заключил он.

Напомним, 24 октября "Единая Россия" проголосовала за проект федерального бюджета на 2025-2027 годы в первом чтении. Документ предусматривает выполнение социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку участников СВО и их семей.

Работу над документом "Единая Россия" вела вместе с правительством. Обеспечены положения народной программы партии по строительству детсадов и школ, их капремонту, горячему питанию для младшеклассников. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую "Единая Россия" реализует с Минпросвещения. Предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодежи в науку – в соответствии с поручениями президента.