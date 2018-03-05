Скорая помощь помогла пенсионеру, который упал в обморок в бане

фото ИА "Тюменская линия"

83-летний мужчина мылся в бане и внезапно упал в обморок, в результате чего получил ожог правой части лица и плеча. Пострадавшего пенсионера без сознания на полу обнаружил друг, который вызвал бригаду скрой помощи.

Медики констатировали ожог 2-3 степени общей площадью 10%: на месте ожога отслоилась кожа и появились пузыри. Бригада скорой оказала пострадавшему помощь в полном объеме: обезболили, нанесли противоожоговый гель и наложили асептические повязки, затем доставили в областную клиническую больницу № 1.

Врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 590 жителям Тюмени и Тюменского района 3 и 4 марта. В стационары доставлены 559 пациентов. 706 вызовов переданы в службы неотложной помощи поликлиник и областной больницы № 19. Врачи оперативного отдела провели 203 телефонные консультации по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады. Бригады скорой спасли 66 тюменцев, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 14 пациентам в состоянии комы, шока, 27 — с острым коронарным синдромом, 25 — с нарушением мозгового кровообращения, сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи.