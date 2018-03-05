Мархуры готовятся к весне

Винторогие козлы. Фото Московского зоопарка

Винторогие козлы, или мархуры, сбрасывают зимний длинный мех, который согревал их на протяжении всех холодов. У них начался активный период линьки, к наступлению тепла на место густого меха с пушистым подшерстком придет более короткий и легкий, сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

Таким образом, эти удивительные копытные смогут адаптироваться к высоким летним температурам и не испытывать дискомфорта на солнце. Винторогие козлы активные и подвижные животные. С самого раннего утра они неутомимо скачут и бегают по вольеру, взбираются на горку. Причем особой популярностью у них пользуется как раз самая высокая точка: на нее с удовольствие влезают и взрослые самки, и самцы, и молодняк.

На экспозиции в зоопарке содержится 14 особей. Во главе группы мархуров стоит десятилетний альфа-самец. Все остальные особи мужского пола – его детеныши разного возраста. Зоологи формировали группы именно таким образом, чтобы избежать стычек между самцами в период гона. В природе битвы между самцами за главенствующую роль бывают ожесточенными и травмоопасными. Любопытно, но и между самками случаются подобные столкновения, причем они могут быть куда более кровопролитными, поскольку в отличие от самцов самки обладают короткими и заостренными рогами, способными нанести немалый вред сопернице.

В группе мархуров установились непростые иерархические отношения, разобраться в которых можно, понаблюдав за горными красавцами какое-то время.