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Вадим Шумков: дружелюбная инновационная среда формируется в Тюменской области

19:41 05 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Для того, чтобы обеспечить рост инновационного сектора экономики, не обязательно заливать его деньгами - достаточно обеспечить среду, которая благоприятствует инновационному стартапу, развитию инновационного мышления. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков, выступая на региональном этапе форума Open Innovations Startup Tour, который проходит в Тюменском технопарке.

"В последние полтора года мы активно пытаемся формировать в Тюмени такую дружелюбную среду. В 2017 году мы приняли целый ряд нормативных документов, в соответствии с которыми инновационные компании получают в регионе особую государственную поддержку. За счет правительства Тюменской области ведется работа по подготовке кадров. Например, начиная с 2018 года Тюменский госуниверситет в два раза увеличил набор в институт математики и компьютерных наук. Запущен проект "Школа программирования" в Тюменском технопарке. Мы рассчитываем, что благодаря этим и другим образовательным программам ежегодно будем получать до полутора тысяч IT-специалистов", - рассказал Вадим Шумков.

Заместитель губернатора также отметил, что в регионе действуют серьезные налоговые льготы для IT-компаний.

"А с 1 марта 2018 года мы запускаем специальные займы для инновационных компаний под 3 процента годовых на сумму до 50 миллионов рублей. Кроме того, работающие в регионе IT-компании могут получить компенсации за приобретенное дорогостоящее оборудование - серверы или суперкомпьютеры. И плюс к этому - стоимость аренды офисов для IT-компаний составляет один рубль за квадратный метр. Мы рассчитываем, что совокупность этих мер поддержки со временем даст позитивный эффект", - добавил Вадим Шумков.

Напомним, на региональном этапе Open Innovations Startup Tour, который завершится 6 марта, представлено 52 стартап-проекта из Тюменской области и других регионов России. Форум собрал более 300 участников и гостей. В программе - конкурс стартапов в направлениях IT, биотехнологий в медицине и сельском хозяйстве, промышленных технологий, а также серия менторских сессий. Оценивать проекты будут эксперты фонда "Сколково" и потенциальные инвесторы из венчурных фондов и крупных компаний. Участие в проекте примут представители Российской венчурной компании, федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства и фонда "Наше будущее".

"Тюменские стартапы привлекают внимание инноваторов и инвесторов не только из России, но и из других стран. Сегодняшний форум - очередной кирпичик в здании нашей новой экономики", - подчеркнул Вадим Шумков.

Евгений Бабенко

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Теги: IT-отрасль , Вадим Шумков , инвестиционный климат , стартапы

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