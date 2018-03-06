Опыт реконструкции тюменских скверов перенимают по всей стране

Одна из главных задач, стоящая перед администрацией Тюмени, – благоустроить общественные пространства, создать комфорт и уют, сделать озелененные территории города интересными и привлекательными для жителей. Важной составляющей в работе администрации Тюмени является вовлечение горожан и членов общественных организаций в мероприятия, направленные на благоустройство общественных пространств, в том числе благоустройство озелененных территорий.

И результат этой работы очевиден – люди стали больше гулять, посещать парки, скверы, проводить досуг с детьми на обустроенных детских площадках. В основе работ по комплексному благоустройству территорий лежат критерии, которые отражают потребности жителей: комфорт, безопасность, экологичность, функциональность. Работу городской администрации в этом направлении оценили на федеральном уровне: проект по итогам конкурса Минстроя включили во всероссийский реестр лучших практик и рекомендовали к тиражированию.

Проекты проходят согласование с советами территориального общественного самоуправления, а также с окружными общественными организациями Всероссийского общества инвалидов для обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения. Яркие примеры создания и благоустройства озелененных территорий в городе - это скверы Гимназистов, Ветеранов энергетики, Шахматистов, "Серебряные ключи".

Сквер Гимназистов расположен в жилой застройке города Тюмени в створе улиц Холодильная и 50 лет Октября. Название получил благодаря соседству с гимназией № 12, и тематика проекта его реконструкции была выдержана соответствующе: детство, школа, просвещение. Очутившись в сквере, погружаешься в атмосферу беззаботности и легкости, которая присуща людям в светлые годы отрочества и юности.

Сквер разграничен на несколько тематических зон, где найдется занятие каждому. Здесь есть детская площадка для самых маленьких с зимней горкой, универсальная спортивная площадка для игры в футбол, баскетбол или волейбол, имеющая антивандальное ограждение, позволяющее снизить шумовой эффект, многочисленные турники, беговые дорожки, на специальном стенде размещены нормативы ГТО. Для любителей спокойного отдыха на свежем воздухе установлены уютные скамейки. Для проведения культурно-массовых мероприятий в сквере смонтировали сцену.

Сквер Ветеранов энергетики расположен в старом жилом массиве города на ул. Одесской. Заложен в 1960 году по инициативе энергетиков тюменской ТЭЦ-1 в честь начала работы станции. После благоустройства сквер стал напоминать маленький город со своим фонтаном, широкими прогулочными дорожками, позволяющими свободно перемещаться велосипедистам, пешим людям и людям, передвигающимся на инвалидных колясках, детскими городками, сценой для проведения культурно-массовых мероприятий, площадкой для выгула собак. Для посещающих сквер людей с ограниченными физическими возможностями выполнено устройство тактильной плитки, мнемосхемы. По инициативе ветеранов энергетики все зеленые насаждения, произраставшие на территории сквера до его благоустройства, были сохранены.

Сквер Шахматистов расположен на ул. Баумана в районе Червишевского тракта. С инициативой о создании рекреационной зоны на месте снесенного двухэтажного здания выступили жители города. Концепция сквера определилась благодаря соседству с городским шахматным клубом: в нем установлены шесть столов с нанесенными на поверхность шахматными досками, покрытие также оформлено в виде большой шахматной доски, что позволяет использовать ее для игры гигантскими фигурами. Есть на территории шкаф-книгообменник и романтические доски, где все желающие смогут выразить свои чувства. Также в сквере высажено более 130 саженцев деревьев и кустарников, таких, как туя, ива, виноград, дерен белый. Растения подобраны в соответствии с цветовым решением всей территории сквера, которая будет меняться в зависимости от времени года.

Идея реконструкции сквера Шахматистов имеет ключевое значение не только в развитии, но и в формировании нового сознания нынешней молодежи. Молодые люди, открытые к обучению шахматам, начинают рассуждать логически, развивают в себе способности к аналитике, привыкают стратегически мыслить, тренируют память, развивают интеллект и приобретают навык пространственного мышления.

Cквер "Серебряные ключи" расположен на юго-восточной окраине города в районе крупнейшей на Свердловской железной дороге сортировочной станции Войновка. Свое название станция получила от некогда существовавшей деревни Войновка, которая располагалась по обе стороны Сибирского (Ялуторовского) тракта в том месте, где тракт пересекал небольшую речку. Вдоль реки располагались родники и ключи, что и дало название скверу с водным объектом, символизирующее природную чистоту и красоту.

В настоящее время сквер "Серебряные ключи" стал центральным объектом жилого района Войновка, соединившим существующую застройку с вновь возведенными жилыми комплексами. Основная задача, поставленная при благоустройстве сквера, – сохранность существующего водоема как элемента естественной природы с местом обитания уток и создание благоприятных условий для отдыха населения.

Николай Ступников