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Питерское издательство обратилось за помощью к тюменским студентам

11:01 17 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Добровольцы ТюмГУ. Фото из группы "Лига добровольцев ТюмГУ" в соцсети "ВКонтакте"

Студенты Тюменского госуниверситета помогут питерским разработчикам мобильного приложения ЭБС "Лань" с интегрированным синтезатором речи в работе с электронным каталогом.

Договоренности о сотрудничестве уже наметили создатели электронной библиотеки для тотально слепых и руководство тюменского вуза, рассказала руководитель центра добровольцев ТюмГУ Ирина Никулина. 

"Мы пока не знаем точно, что будут делать наши студенты. Сначала я думала, что ребята будут озвучивать аудиокниги, но нет. Жду рекомендаций из Питера. Они сами на нас вышли", - пояснила Ирина Никулина.

По ее словам, директор издательства "Лань" Александр Никифоров рассказал, что в их волонтерской программе "Сделаем книгу доступной для незрячих" участвуют студенты вузов с разных концов страны: университет ИТМО, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Тульский педагогический университет, Технологический университет (г. Королев), а ныне и Тюменский государственный университет. 

"Это классный проект и инклюзивный, потому что мы будем включать в работу людей с инвалидностью и наших студентов", - пояснила Ирина Никулина. 

Бесплатное мобильное приложение для читателей ЭБС "Лань" дает доступ к одной из крупнейших коллекций книг ведущих издательств учебной и научной литературы (в том числе университетских издательств). "Лань" доступна пользователям iOS и Android. Приложение позволит студентам с тотальной слепотой заниматься в электронной базе. По пожеланиям инвалидов по зрению, для ребят в приложении разработали систему навигации, которая помогает сориентироваться в библиотеке.

Функционал приложения оснащен навигацией по каталогу ЭБС, выделенным каталогом с доступными для синтезатора книгами, навигацией по тексту книги (предусмотрен переход по предложениям, абзацам или главам книги). В приложении можно регулировать скорость воспроизведения речи, а также прослушивать подготовленные книги на мобильном устройстве в режиме оффлайн. Слушатели могут выбрать голоса для синтезатора, работать с табличной информацией в максимально удобной форме, использовать голосовой ввод поисковых запросов.

Лина Орлова

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Теги: издательство , инклюзивное образование , книги , студенты , ТюмГУ

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