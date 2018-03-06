Курорты Краснодарского края возглавили Топ-10 направлений отдыха на 8 Марта

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Сочи возглавил Топ самых востребованных направлений в России на 8 Марта. Также популярностью пользуются Анапа и Геленджик.

По данным национальной Ассоциации туроператоров, на мартовские праздники отмечен рост спроса на туры по России на уровне 10-15%. Чаще всего организованные туристы выбирают приморский отдых и туры в Подмосковье. Лидером спроса стали "Курорты Краснодарского края": запросы туристов на отдых на побережье региона выросли у разных операторов от 30 до 53%.

Первую строчку среди запросов путешественников занимает Сочи. Также в Топ самых востребованных направлений в России попали Кавказские минеральные воды, Анапа, Геленджик, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо, Калининград и Казань. Самая популярная продолжительность туров по России с датами начала тура 8 марта составляет 3-4 дня. Туроператоры отмечают, что, как правило, наибольший прирост спроса дают отели с хорошей развлекательной программой.

Как сообщает министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, туристов принимают боле 2 тыс. проклассифицированных средств размещения, около 140 здравниц, более 100 объектов турпоказа.

Для посещения открыто около 460 объектов турпоказа и действует более 170 экскурсионных и туристских маршрутов, которые проложены по территориям 26 районов региона. Наибольшее количество маршрутов действует на территории таких "Курортов Краснодарского края", как Анапа, Геленджик, Сочи, а также Крымский и Темрюкский районы.