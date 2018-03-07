Конференция "Транспортные и транспортно-технологические системы" ждет участников

фото Министерства образования и науки РФ

Международная научно-техническая конференция "Транспортные и транспортно-технологические системы" пройдет на кафедре сервиса автомобилей и технологических машин Института транспорта ТИУ 19 апреля. Срок приема материалов для участия в конференции – до 11 марта.

К участию приглашаются российские и зарубежные ученые, научные сотрудники, преподаватели и сотрудники университетов; представители предприятий, общественных организаций; аспиранты, магистранты и бакалавры. Цель конференции – обсуждение и публикация результатов научно-исследовательских работ по широкому кругу вопросов, связанных с проблемами эксплуатации и обслуживания транспортно-технологических машин; установление контактов между учеными разных учебных заведений, обмен научными результатами и исследовательским опытом.

К открытию конференции будет издан сборник научных статей, включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате и РИНЦ. Все участники конференции получат именные дипломы. Предусмотрено награждение победителей в номинациях докладов студентов и магистрантов и докладов аспирантов. Рабочий язык конференции русский и английский.

Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета заявку и статью, оформленные по требованиям, на e-mail: konf.tts@mail.ru, сообщает пресс-служба Института транспорта ТИУ.