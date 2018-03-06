Участник легендарной команды "NaVi" проведет автограф-сессию на Tyumen Cyber Fest

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Максим "Inspirer" Мазеин, известный игрок в дисциплине "World of Tanks", посетит турнир Tyumen Cyber Fest 2018 17 марта. На фестивале каждый сможет взять автограф и сфотографироваться со знаменитым игроком.

Команда "Natus Vincere", за которую играет Максим является неоднократным победителем различных турниров по World of Tanks. В том числе Wargaming.net League – крупнейшего соревнования в мире в этой дисциплине.

"Максим "Inspirer" Мазеин и его команда, безусловно, известны каждому, для кого WoT – это не просто игра, а образ жизни. У ребят-участников турнира будет возможность пообщаться со столь опытным игроком, что-то спросить у него, да и просто сфотографироваться на память", - рассказал организатор фестиваля Роман Чуйко.

Напомним, что финал Tyumen Cyber Fest 2018 с призовым фондом 1 млн рублей пройдет 17 и 18 марта в легкоатлетическом манеже в Тюмени. Помимо соревнований каждый день фестиваля будет заканчиваться концертом для зрителей, в которых примут участие российский рэпер ST и резиденты команды Black Star: Скруджи, Натан, Кан.

Регистрация зрителей здесь. Мероприятие проходит при поддержке правительства Тюменской области и официальных разработчиков игры World of Tanks Wargaming.net, сообщают организаторы турнира Tyumen Cyber Fest.