up

6.03.2018 вторник

USD 57,1

EUR 70,1702

В Тюмени -8..-10 С 10 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Участник легендарной команды "NaVi" проведет автограф-сессию на Tyumen Cyber Fest

18:05 06 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
moi-portal.ru

Максим "Inspirer" Мазеин, известный игрок в дисциплине "World of Tanks", посетит турнир Tyumen Cyber Fest 2018 17 марта. На фестивале каждый сможет взять автограф и сфотографироваться со знаменитым игроком.

Команда "Natus Vincere", за которую играет Максим является неоднократным победителем различных турниров по World of Tanks. В том числе Wargaming.net League – крупнейшего соревнования в мире в этой дисциплине. 

"Максим "Inspirer" Мазеин и его команда, безусловно, известны каждому, для кого WoT – это не просто игра, а образ жизни. У ребят-участников турнира будет возможность пообщаться со столь опытным игроком, что-то спросить у него, да и просто сфотографироваться на память", - рассказал организатор фестиваля Роман Чуйко.

Напомним, что финал Tyumen Cyber Fest 2018 с призовым фондом 1 млн рублей пройдет 17 и 18 марта в легкоатлетическом манеже в Тюмени. Помимо соревнований каждый день фестиваля будет заканчиваться концертом для зрителей, в которых примут участие российский рэпер ST и резиденты команды Black Star: Скруджи, Натан, Кан.

Регистрация зрителей здесь. Мероприятие проходит при поддержке правительства Тюменской области и официальных разработчиков игры World of Tanks Wargaming.net, сообщают организаторы турнира Tyumen Cyber Fest.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Tyumen Cyber Fest , World of Tanks , Максим «Inspirer» Мазеин , рэпер ST , турнир , Тюмень

Последние новости

19:36 Курорты Краснодарского края возглавили Топ-10 направлений отдыха на 8 Марта
19:12 The Rasmus выступит на сцене тюменской филармонии
19:00 Следком выяснит причины частичного обрушения тюменской многоэтажки
18:45 Владимир Якушев: дольщики накренившегося дома не останутся без поддержки
18:33 На кондитерской фабрике в Ишиме смонтируют новую производственную линию
18:21 Спасатели соревновались в навыках реагирования на ДТП Фото
18:16 Опыт реконструкции тюменских скверов перенимают по всей стране Фото
18:05 Участник легендарной команды "NaVi" проведет автограф-сессию на Tyumen Cyber Fest
17:54 7 марта - события дня
17:52 При обрушении балконов в тюменской пятиэтажке никто не пострадал Фото
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: дольщики накренившегося дома не останутся без поддержки

В Тюменской области создана эффективная модель поддержки малого бизнеса

Тюменцы получили помощь в приемной президента России

Политика

Тюменская область - регион с максимальной устойчивостью, считают аналитики

Степан Киричук: тюменцы способны решить задачи, поставленные в послании президента России

Досрочное голосование началось в Голышмановском районе

Экономика

На кондитерской фабрике в Ишиме смонтируют новую производственную линию

Сорок участков дорог отремонтируют в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги"

Тюменские заготовительные кооперативы могут рассчитывать на льготные кредиты

Общество

Курорты Краснодарского края возглавили Топ-10 направлений отдыха на 8 Марта

The Rasmus выступит на сцене тюменской филармонии

Спасатели соревновались в навыках реагирования на ДТП

Спорт

Лыжник Андрей Выхин: золотая медаль - ступень к новым результатам

ФИФА выпустил ролик к ЧМ-2018

Мам с малышами ждет на занятия фитнесом тюменский спорторганизатор

Происшествия

Следком выяснит причины частичного обрушения тюменской многоэтажки

Тюменку осудят за содержание наркопритона

Уральский дальнобойщик продал часть груза в Тюмени
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+