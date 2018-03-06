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The Rasmus выступит на сцене тюменской филармонии

19:12 06 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
www.event-hall-vrn.ru

Финская рок-группа The Rasmus посетит Тюмень 18 марта в рамках большого турне и даст единственный концерт на сцене филармонии. Музыканты из "страны тысячи озер" приурочили свой вояж к выходу нового альбома "Dark Matters".

Выход диска ожидается 22 сентября. В альбом вошли десять композиций, включая ранее выпущенный сингл "Paradise".

Музыканты группы знакомы со школьной скамьи. В 1994 году, будучи подростками, они создали коллектив, название которой несколько раз менялось. Первые концерты она давала на школьных вечеринках. В 1995 году у группы появляется свой менеджер, заключается первый контракт с финским отделением компании Warner Music. С тех пор состав коллектива почти не менялся, уходили только барабанщики. Аки Хакала – третий по счету ударник группы.

Мировую известность группе в 2003 году принесли альбом "Dead Letters" и песня "In the Shadows". Альбом разошелся тиражом в 3,5 млн экземпляров. На сегодняшний день в активе музыкантов восемь альбомов и два сборника.

Большой тур по России продлится полтора месяца. Музыканты дадут 22 концерта в разных городах страны от Калининграда до Владивостока. Первый концерт группа дала в Минске 1 марта.  

Концерт в Тюмени состоится 18 марта на сцене Тюменской филармонии, начало в 19 часов. Узнать о наличии свободных мест и приобрести билеты можно на сайте "Кассы.ру": http://tyumen.kassy.ru/event/715/order/. Кроме того, до 12 марта действует акция, приуроченная к Международному женскому дню: скидка 20% на билеты.

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Теги: концерт , культура , Тюменская филармония

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