Казахи Тюменской области отметят наступление весны

Фото ИА "Тюменская линия"

Празднование Навруза - дня весеннего обновления - начнется в Ишиме 10 марта в 14 часов. Местом народных гуляний и центром знакомства с казахской культурой станет концертный зал им. 30 лет ВЛКСМ.

Как сообщает пресс-служба комитета по делам национальностей Тюменской области, на улице будут организованы народные игры для детей и взрослых, на сцене пройдет концерт национальных творческих коллективов и исполнителей, казахские красавицы покажут дефиле в национальных костюмах, а мастерицы откроют выставку изделий декоративно-прикладного искусства, в том числе и ювелирных украшений.

На площадке "Наурыз-дастархан" гостей праздника встретят изобильным угощением. Здесь все желающие смогут попробовать казахский бешбармак и другие блюда национальной кухни. Специально для праздника ишимские хозяйки приготовят "Наурыз коже", которое состоит из семи компонентов, символизирующих счастье, удачу, мудрость, здоровье, богатство, быстрый рост и покровительство неба. По преданию, в этот день надо обязательно попробовать праздничное блюдо, чтобы весь год провести в достатке.

Напомним, что на протяжении более трех тысяч лет миллионы людей во всем мире ежегодно празднуют наступление весны. В 2009 году Навруз был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. 23 февраля 2010 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 марта Международным днем Навруз.