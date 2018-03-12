Студентам представят программу "Я выбираю"

Фото ИА "Тюменская линия"

Познавательная программа "Я выбираю" начнется для студентов Тюменского колледжа водного транспорта (ул. Малиновского, 70) 12 марта в 13 часов.

Как сообщает городской департамент культуры, в рамках мероприятия участники ознакомятся с системой организации и проведения выборов в России, смогут поучаствовать в импровизированной предвыборной кампании и выбрать достойного кандидата в процессе деловой игры.

Центр русской культуры проведет музыкальную программу "О, Весна, ты меня победила…" в госпитале для ветеранов войн (ул. Котовского, 55) в 13 часов 50 минут. Участники клубных формирований по декоративно-прикладному творчеству подготовят собственными руками небольшие сувениры для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Чтение стихов, поздравления и душевное исполнение песен ждут участников мероприятия. Концертная программа "Весенний букет" начнется в лицее № 81 (Шаимский проезд, 8) в 14 часов. Для ветеранов и людей старшего поколения к Международному женскому дню 8 марта ансамбль "Россияночка" представит хоровые и сольные номера, а также хореографические композиции.